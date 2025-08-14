Проблемът с водата в Плевен: Окончателното решение ще се забави поне с година

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Ресорният министър извика за отчет по проблема не само местната власт, но и шефовете на водното дружество в Плевен и на Държавния ВиК холдинг

И тази година няма да бъде решен проблемът с водната криза в Плевен. Положението е критично и се търси спешно решение. Това стана ясно от думите на кмета на града след извънредна среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Ресорният министър извика за отчет по проблема не само местната власт, но и шефовете на водното дружество в Плевен и на Държавния ВиК холдинг. В областният град са на строг режим като имат вода по два часа сутрин и вечер и то в най-добрия случай.

За поредна година хората в Плевен са на воден режим, а търпението им вече се изчерпва.

"Човек никога не знае в колко часа има вода. В някои части на града има за час, час и половина-два, при някои има за по-дълго време, в зависимост от това колко нависоко живеят.

- Нещата по никакъв начин не са добре. Това, което в момента се случва, е резултат от години наред пренебрежение от страна на местната власт и избягване на проблема. Още миналата година обещаха, че ще направят ремонт. Като цяло, за мен ситуацията е зле не само в Плевен, но и в цялата страна.

-Не ни е много добре, нямаме вода, не можем да се изкъпем сутринта, не може да се изкъпем вечерта. Вече поредно лято, не ни е много голям проблем, гадно е.

БНТ: Докога мислите ще продължава този проблем с водата?
- Ами докато сме живи предполагам, този язовир е трябвало да се направи преди 20 години.

В Плевен от години има два основни проблема свързани с водоснабдяването - стара водна инфраструктура и недостиг на вода. По тръбите на града се губят между 70 и 80%. Основна част от питейната вода идва от водоснабдителната група "Черни Осъм", която през лятото почти пресъхва. От същото място се снабдява с вода и Ловеч.

"Плевен отново ще преразгледа проектите подадени в МРРБ, за да може да включи подмяна на мрежата, защото се оказа, че това е един основен проблем за града", каза Валентин Христов, кмет на Плевен.

От другата седмица започват сондажи за нови водизоточници.

"В рамките на 2 седмици това, което се уточнихме, ВиК - Плевен, заедно с Общинска администрация ще идинтифицират най-критичните обекти, които буквално в началото и средата на септември да започнат физически да се подменят, за да се спрат тези загуби", коментира Иван Иванов, министър на регионалното развитие.

Следващата седмица ще бъдат пуснати и две процедури за устройствен план и план за застрояване на бъдещия язовир "Черни Осъм", на който се разчита да осигури достатъчно вода за областния град.

"По принцип Плевен се нуждае от цялостен воден цикъл. Това няма да стане веднага, няма да стане за месец-два, вероятно за година-две цялата подмяна, като ние сме набелязали кварталите с най-голямата водозагуба", заяви Валентин Христов.

На въпрос на "По света и у нас" какво е попречило да започне подмяната на тръбите в Плевен преди години, министърът отговори:

"Колкото и клиширано да звучи, всички ангажименти, които са поемани, а не са поемани реално, е било заради това, че не е имало нито управляващо мнозинство, нито редовен кабинет и това са били палиативни разговори, които не са довели до нищо", каза Иван Иванов.

През февруари тази година в Министерството на околната среда и водите e подписан проект за подмяна на ВиК мрежата в града за 147 млн. лева, но той все още е на ниво проект, обясни шефът на водното дружество в града.

