Ще бъде ли решен проблемът с безводието в Плевен?

Ще има ли вода за Плевен? Това е въпросът, на който днес се търси отговор на среща в Министерството на регионалното развитие. Положението в града остава критично, съобщи ресорният министър Иван Иванов след среща с областния управител, кмета на града и представители на държавния ВиК холдинг.

Ще бъдат променени проектите за водопреносната мрежа, като реалното им стартиране се очаква най-рано през септември.

Водните проблеми на Плевен няма да бъде решен и тази година, стана ясно след срещата в Министерството на регионалното развитие. Дори ако проектите за подмяна на водопроводната мрежа стартират още през септември, тяхното изпълнение няма да се случи поне през следващите две години.

От Министерството обясниха, че има забавяне при реализацията на проектите, но не уточниха конкретните причини. Според регионалния министър една от тях е политическото безвремие през последните години. Кметът на града не даде отговор на въпрос дали някой е пречил на изпълнението на проектите.

В Плевен има два основни проблема: Старата водна инфраструктура – загубите на вода в мрежата достигат между 70% и 80%. Вторият проблем е липсата на достатъчни източници на вода – в момента единственият водоизточник е язовир „Черни Осъм“, който осигурява крайно недостатъчно количество вода. В перспектива се планира изграждането на нов язовир в близост.

В момента жителите на града имат вода сутрин и вечер по около два часа, като режимът често не може да се спазва. Като този режим не винаги се спазва

Все още не е ясно колко ще струва пълното обновяване на водната инфраструктура, каза регионалният министър. През февруари тази година шефът на местното ВиК дружество сключи договор с Министерството на околната среда и водите за финансиране на подмяна на тръбите на стойност 147 милиона лева, от които 110 милиона са безвъзмездно осигурени от Брюксел.

По думите на ръководството на ВиК проектът е в процес на изпълнение, но все още на етап подготовка. Очаква се в бъдеще да се реализират и допълнителни проекти, които да гарантират ефективната подмяна на тръбите и нормализиране на водоснабдяването.