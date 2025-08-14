БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ще бъде ли решен проблемът с безводието в Плевен?

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Запази

Положението в града остава критично, съобщи ресорният министър Иван Иванов

Снимка: Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ще има ли вода за Плевен? Това е въпросът, на който днес се търси отговор на среща в Министерството на регионалното развитие. Положението в града остава критично, съобщи ресорният министър Иван Иванов след среща с областния управител, кмета на града и представители на държавния ВиК холдинг.

Ще бъдат променени проектите за водопреносната мрежа, като реалното им стартиране се очаква най-рано през септември.

Водните проблеми на Плевен няма да бъде решен и тази година, стана ясно след срещата в Министерството на регионалното развитие. Дори ако проектите за подмяна на водопроводната мрежа стартират още през септември, тяхното изпълнение няма да се случи поне през следващите две години.

От Министерството обясниха, че има забавяне при реализацията на проектите, но не уточниха конкретните причини. Според регионалния министър една от тях е политическото безвремие през последните години. Кметът на града не даде отговор на въпрос дали някой е пречил на изпълнението на проектите.

В Плевен има два основни проблема: Старата водна инфраструктура – загубите на вода в мрежата достигат между 70% и 80%. Вторият проблем е липсата на достатъчни източници на вода – в момента единственият водоизточник е язовир „Черни Осъм“, който осигурява крайно недостатъчно количество вода. В перспектива се планира изграждането на нов язовир в близост.

В момента жителите на града имат вода сутрин и вечер по около два часа, като режимът често не може да се спазва. Като този режим не винаги се спазва

Все още не е ясно колко ще струва пълното обновяване на водната инфраструктура, каза регионалният министър. През февруари тази година шефът на местното ВиК дружество сключи договор с Министерството на околната среда и водите за финансиране на подмяна на тръбите на стойност 147 милиона лева, от които 110 милиона са безвъзмездно осигурени от Брюксел.

По думите на ръководството на ВиК проектът е в процес на изпълнение, но все още на етап подготовка. Очаква се в бъдеще да се реализират и допълнителни проекти, които да гарантират ефективната подмяна на тръбите и нормализиране на водоснабдяването.

Валентин Христов – кмет на Плевен: "Плевен ще преразгледа проектите подадени в МРРБ, за да може да включи подобрения в мрежата, защото това е основният проблем за града. Имаме около 70% загуби във водопреносната мрежа. Ще подадем документи в министерството, за да ги променим тези проекти. От другата седмица започват сондажи за нови водизоточници за Плевен и от септември започва и подмяна на ВиК мрежата в спешен порядък. Плевен е ислон анамял и затова градът е в този тежък режим."

Иван Иванов – министър на регионалното развитие: "В рамките на 2 седмици ВИК Плевен заедно с общинската администрация ще идентифицират най-критичните обекти, които в началото и средата на септември ще бъдат подменят, за да се спрат загубите. Следващата седмица ще бъде пусната процедура за ПУБ и ПИБ за язовир Черни Осъм, за да се уточнят параметрите му, там ще бъде решен проблема с водоснабдяването на няколко региона."

Валентин Христов – кмет на Плевен:"Плевен реално има нужда от 800 литра в секунда. Сега дебитът към Плевен е силно намалял и затова градът е в този тежък режим. Ситуацията реално е критична. Има сутрин и следобед около 2 часа."

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Катанска.

#регионалният министър Иван Иванов #Плевен #МРРБ #воден режим

Последвайте ни

ТОП 24

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
2
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...
Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище
3
Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
4
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
5
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск
6
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
5
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Регионални

Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Ученици запалиха огън в двор на варненско училище Ученици запалиха огън в двор на варненско училище
Чете се за: 00:30 мин.
Тежка катастрофа взе две жертви във Видинско Тежка катастрофа взе две жертви във Видинско
Чете се за: 01:15 мин.
Закъснява ли държавата с ваксинацията срещу шарка по дребните преживни животни? Закъснява ли държавата с ваксинацията срещу шарка по дребните преживни животни?
Чете се за: 03:15 мин.
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово 37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
Чете се за: 00:42 мин.
Преди еврото - служителите на "Български пощи" започват обучение Преди еврото - служителите на "Български пощи" започват обучение
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово 37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Тръмп: Лидер-миротворец? Тръмп: Лидер-миротворец?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Гърция в плен на унищожителни горски пожари (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Още не е потушен пожарът в Пирин - битката продължава
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Без вода в Плевен: Кога ще бъде решен проблемът?
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Часът на срещата между Тръмп и Путин вече е ясен
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ