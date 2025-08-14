18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в Слънчев бряг.

Пострадали са три деца и трима възрастни.

Ранените са настанени в бургаска болница.

"Навлиза на тротоара и помита 4 или 5 човека, един от които е нашият служител. Ние като пристигнахме на мястото на произшествието той лежеше на земята. Това, което знаем до момента е, че е със счупен таз. Очакваме да излязат изследванията", заяви Стефан Смирнов хотелиер.

"Когато пристигнахме на мястото на инцидента имаше млада жена в безсъзнание, три линейки бяха на местопроизшествието, малко дете, видима възраст 5,6-годишно и то в безсъзнание, още едно малко дете имаше. Наш колега, който беше премазан от това нещо. Гледката беше потресаваща", допълни Ивайло Димитров.