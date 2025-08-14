БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Новият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков: Време е за дела от всички, които обичат ЦСКА

от БНТ
Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
На срещата с медиите присъства и изпълнителният директор Радослав Златков, който обяви, че по предложение на Величков от първия отбор са освободени Пинто, Исека и Локило. 

новият спортен директор цска бойко величков време дела всички обичат цска
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Новият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков бе представен официално пред медиите. Величков заменя на поста португалеца Пауло Нога, който напусна след неубедителното начало на отбора през този сезон.

"Получих обаждане, срещнах се с ръководството на клуба. Крайното предложение да бъда спортен директор дойде лично от господин Папазки. С ясно изразени задачи и идеи, с визия от негова и от моя страна какво трябва да се случи с клуба", каза новият директор.

"Може би сте се наслушали на силни думи, клишета и лозунги какво трябва да представлява ЦСКА. Вярвам, че всички, които обичат ЦСКА - знаят защо са се влюбили в ЦСКА, аз не правя изключение", заяви Величков.

"Убеден съм, че основата я има за това клубът да осъществи много мечти - на млади хора, които носят "червената идея" в сърцето си, но още не се радват на успехите, заради които обичаме клуба и предците ни са се гордеели с успехите в Европа. Ще внимавам с използването на тези лозунги, защото остават само думи. Време е за дела от всички, които обичат ЦСКА", каза още новият шеф в клуба.

Той увери, че няма да има последната дума при привличането на нови футболисти.

На срещата с медиите присъства и изпълнителният директор Радослав Златков, който обяви, че по предложение на Величков от първия отбор са освободени Пинто, Исека и Локило.

"Аз ще отговарям за всички спортно-технически въпроси в клуба, без да имам последната дума за привличането на нови играчи. Аз участвам с предложения и оценка. Скаутсткото звено е това, което има правомощията да привлича новите играчи. Това се прави с цел ясна отговорност. Имам своята визия за това как клубът трябва да бъде структуриран. Ясен приоритет в този момент е стабилизиране на първия отбор", обясни Величков.

"Вярвайки, че не може да има стабилизация, ако в отбора има играчи, на които старши треньорът не разчита, заедно с неговото позволение се стигна до тези разговори за пратените играчи във втория отбор. Решението е по мое предложение и съгласувано със старши треньора Керкез", каза още спортният директор на ЦСКА.

Той разясни и казуса с разногласията между старши треньора Душан Керкез и полузащитника Георги Чорбаджийски във връзка с изява на играча в социалните мрежи. Величков е категоричен, че на този етап Чорбаджийски остава в ЦСКА и няма да бъде преотстъпван в друг клуб.

