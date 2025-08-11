Бойко Величков е новият спортен директор на ЦСКА. Основните приоритети пред него са управлението на спортно-техническите процеси в първия тим, както и в останалите формации на „червените“.

„Бойко Величков е кръвно свързан с нашия клуб. Той е юноша на ЦСКА и играе за първия ни тим през сезон 1995/96 г., като записва 17 мача и 3 гола. Освен за „армейците“, през футболната си кариера играе още за Рилски спортист, Чардафон, Литекс, Левски, Велбъжд, Спартак Варна, Локомотив София и Черно море, както и за чуждестранните Рот Вайс Оберхаузен Германия и Илисиакос Гърция.

След края на активната си кариера се пренасочва към треньорството - започва като асистент във Вихрен, след което е старши треньор на Чавдар Бяла Слатина, Локомотив Мездра и Ботев Враца. В периода 2012-2013 г. е спортен директор на Локомотив София. Между 2024 и 2025 г. е спортен директор на Пирин Благоевград.

През 2013 г. Величков основава и собствена футболна школа. ЦСКА приветства Бойко Величков с добре дошъл! Пожелаваме му много успехи и трофеи с 31-кратните шампиони!, написаха от ЦСКА в своя сайт.

Официалното представяне на Бойко Величков като спортен директор на ЦСКА ще бъде на 14 август (четвъртък).