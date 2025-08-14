БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
ЗАПАЗЕНИ

Ветровито време в петък, слънчево и горещо през уикенда

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
И днес ще остане слънчево, с повече облаци в южните и в западните райони. Валежи не са предвидени. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Температурите ще останат в диапазона 30° - 35°, в София - около 31°, по морето - малко под 30°.

През нощта ще се задържи безоблачно, с изключение на южните райони от страната - на отделни места там е възможно да превали.

Утре след обяд вероятността за валежи в Югозападна България и в планините се увеличава. Вятърът ще се усили, температурите ще са нагоре - максималните ще са между 31° и 36°, в София - около 31°.

Особено ветровито ще бъде в Югоизточна България. Вятърът там ще е силен с посока от изток-североизток. Поривите ще доближават 80 км/ч., респективно е в сила и предупреждение - код-жълто.

Основната атракция по Черноморието и утре се очаква да бъдат червените флагове за висока опасност в морето! Вълнението още ще се усили, до 3-4 бала.

Ще бъде и доста ветровито с умерен и силен североизточен вятър. Ще е слънчево, с временни увеличения на облачността след обяд над южното крайбрежие. Температурите ще са около 27°-29°.

В планините също ще е по-често слънчево. Превалявания се очакват след обяд само на отделни места в Рило-Родопската област. И там водещото обстоятелство е ветровитото време. Ще духа умерен, също и силен източен вятър.

Уикендът ще бъде със слънчево време, с постепенно отслабващ вятър. И температури подобни на днешните - дневните от 30° до около 35°. Новата седмица ще започне с повече динамика - ще се развива и купесто-дъждовна облачност. Ще има повечко райони с краткотрайни валежи, както и гръмотевични бури. Във вторник и слабо ще захладнее.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

