БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

16 годишен ученик беше заловен след полицейска гонка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:05 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

16 годишен ученик беше заловен след полицейска гонка

Последвайте ни

ТОП 24

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
2
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...
Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище
3
Асен Александров вече няма да е директор на столичното 51-во училище
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
4
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
5
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в Покровск
6
Преди срещата Тръмп-Путин: Русия съобщава за значителен напредък в...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
4
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
5
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Shorts

Военен дрон изплува край Созопол
Военен дрон изплува край Созопол
Първият аквапарк за кучета Първият аквапарк за кучета
Мечтана среща с Дженифър Лопес Мечтана среща с Дженифър Лопес
Чете се за: 00:02 мин.
Има ли рискове при маникюрите с гел лак Има ли рискове при маникюрите с гел лак
Чете се за: 00:02 мин.

Водещи новини

Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Ще бъде ли решен проблемът с безводието в Плевен? Ще бъде ли решен проблемът с безводието в Плевен?
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство Здравният министър спря износа на жизненоважно лекарство
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Тръмп: Лидер-миротворец?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Още не е потушен пожарът в Пирин - битката продължава
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Часът на срещата между Тръмп и Путин вече е ясен
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ