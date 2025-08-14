Тръмп: Лидер-миротворец?

Не успя да сложи край на войната за 24 часа, но ще успее ли да направи стъпка напред към постигането на мир в Украйна?

За Доналд Тръмп предстоящата утре среща с Владимир Путин е шанс да докаже, че е лидерът-миротворец, какъвто образ сам се старае да си изгради.

След разговор с Володимир Зеленски и европейските лидери, американският президент на изключва варианта срещата с Путин да не доведе до желания от него резултат по въпросите за Украйна.

Ще има ли последствия, ако Владимир Путин не се съгласи да сложи край на войната след срещата ви в петък?

Доналд Тръмп, президент на САЩ: Да, ще има.

Какви - санкции, мита?

Няма нужда да казвам какви. Да, ще има много сериозни последствия.



"Винаги е било ясно, че първо ще има среща САЩ-Русия, преди Украйна да седне на масата за преговори", казват от Белия дом.

Тръмп е запознат с украинската позиция - Киев няма намерение да прави териториални отстъпки, нито да се разоръжава, каквото е желанието на Москва.

Според западни медии, сред потенциалните предложения от страна на Тръмп, е Русия да получи достъп до редките полезни изкопаеми на украинска територия, за които Вашингтон и Киев сключиха сделка. Възможно е да бъде договорено и частично отпадане на санкциите за Москва.

Американското министерство на финансите временно отмени някои санкции срещу Русия, с уточнението, че мярката е била необходима, за да може да се организира срещата в Аляска. Паузата ще продължи до 20 август.

Драконовски мерки за сигурност в Анкъридж, Аляска. За първи път от 10 години Владимир Путин се очаква да стъпи на американска територия. Очаква се в града да има протести.

Сюзан Лафранс, кмет на Анкъридж: Подготвени сме за всякакви ситуации, работим в тясно сътрудничество със службите за сигурност и Белия дом. Имаме готовност и да домакинстваме бъдещи срещи в разширен формат.

Ден преди срещата във военна база "Елмендорф", Русия започна светкавична офанзива в района на Покровск. Според Москва, руските сили са успели да постигнат значителен напредък. Предполага се, че целта на Владимир Путин е да седне на масата за преговорите с по-силни позиции.