Закъснява ли държавата с ваксинацията срещу шарка по дребните преживни животни?

У нас
Браншови организации алармират за забавени мерки, пропуски в БАБХ и опасност за цели стопанства

Снимка: БТА/Архив
Държавата закъснява с ваксинационния план, който трябва да обследва и каже къде и кога трябва да започне ваксинацията срещу шарка по дребните преживни животни. Това обясни в "Денят започва" съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев.

"Ако това заболяване е локализирано около област Пловдив, това значи, че трябва да се направи една ваксинация около този регион. Тези стопани в самата област Пловдив, които са със здрави животни в момента, да не треперят повече кога ще им дойде смъртната присъда. И затова трябва да наложим по-скоро съдействие, защото ние загубихме в момента над 3 седмици за това да прехвърляме топката, защото тези мерки няма ли да действат", коментира Караколев.

По думите му има много пропуски в работата на Държавната администрация, в случая на БАБХ. Коментарът му е след вчерашното обсъждане на темата „шарка по преживните животни“ на голям форум от учени, държавни експерти и специалисти, които обсъдиха в УНСС всички възможни варианти за справяне с този проблем в България.

"От друга страна, психологическият натиск е в пъти по-голям от това, което се случва, по проста причина, че голяма част от стопаните не знаят буквално кога ще дойде техният ред. Това, което виждаме и което са констатирали от срещата, между другото, всички страни, са закъснели мерки. В една част от случаите, съответно, блокираме несправянето с различни институции и с нелегалния трафик на животни", коментира Караколев.

Според него именно нелегалният трафик на животни е първопричината за ситуацията, в която сега се намират животновъдите.

„Нашите съмнения са, че това са животни, които вървят през Гърция, тъй като в Гърция от една година се борят с това заболяване и не са успели все още да се преборят“, обясни Караколев.

Според председателя на Националната асоциация на млекопреработвателите Владислав Михайлов действията на държавата са закъснели.

„Това може да бъде един от най-важните страни на проблема – моралният и човешкият фактор. Защото, в крайна сметка, се унищожават цели стопанства“, обясни Владислав Михайлов, председател на управителния съвет на Националната асоциация на млекопреработвателите.

Той подчерта, че Агенцията по храните търпи критики, но изтъкна, че сама не може да се справи с всичко.

И Караколев, и Михайлов се обединиха около тезата, че трябва да се фокусира върху това как трябва да бъде изгасен този пожар с минимални щети.

Вижте целия разговор във видеото.

