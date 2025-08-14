"Печка сама не се пали" - умишлен ли е пожарът в Тутракан?

Трети ден продължава да гори пожарът в защитената местност Калимок-Бръшлян край Тутракан. Борбата с огъня е с променлив успех. Пожарникарите успяват да го потушат, но след това той отново се разпалва. Мястото е трудно достъпно и това затруднява гасенето. Каква е ситуацията в момента?

"Аз подадох сигнала. Дойдоха пожарникарите. Направиха всичко възможно да се ограничи периметъра. В момента пожарът е оставен на доизгаряне на ограничен периметър. Печка сама да се запали не съм видял досега. Най-вероятно е умишлено", това каза Златко Бончев.

Кметът на Тутракан Милен Маринов каза, че все още има огневи дейности. Пожарната извършва 24-часов контрол.

Няма заплаха за населените места, каза той. Поясни, че до момента са изгорели някъде около 3000 декара. 5-6 декара горска територия е унищожена.

Екипите на пожарната продължават да следят ситуацията.

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева