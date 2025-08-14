Протести и сблъсъци в Сърбия

Напрежение в Белград и Нови Сад
Напрежение в Сърбия - до сблъсъци се стигна тази нощ в Белград и Нови Сад.
Привърженици на управляващата партия на Александър Вучич замеряха със сигнални ракети представители на студентските протести в Нови Сад. Полицията направи опит да раздели двете групи, пострадал е един от служителите на органите на реда.
Малко над 9 месеца след трагедията на гарата в града, при която загинаха 16 души, напрежението в западната ни съседка не стихва.
снимки: БТА
До сблъсъци се стигна в Белград, след като протестиращите срещу властта успяха да достигнат до лагера, в който са се настанили привържениците на Вучич.