Протести и сблъсъци в Сърбия

Джанан Дурал
По света
Напрежение в Белград и Нови Сад

Снимка: БТА
Напрежение в Сърбия - до сблъсъци се стигна тази нощ в Белград и Нови Сад.

Привърженици на управляващата партия на Александър Вучич замеряха със сигнални ракети представители на студентските протести в Нови Сад. Полицията направи опит да раздели двете групи, пострадал е един от служителите на органите на реда.

Малко над 9 месеца след трагедията на гарата в града, при която загинаха 16 души, напрежението в западната ни съседка не стихва.

снимки: БТА

До сблъсъци се стигна в Белград, след като протестиращите срещу властта успяха да достигнат до лагера, в който са се настанили привържениците на Вучич.

