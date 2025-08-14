Жега ще бъде и днес, очакват ни температури между 29° и 35°

Над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над южните и западните райони. В повечето места ще продължи да духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 35°, в София - около 31°.

И по Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността през втората половина на деня над южното крайбрежие. Ще продължи да духа по-често умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове облачността временно ще се увеличи. Ще продължи да духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра - около 19°.

През следващите дни до края на седмицата в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В петък над южните райони ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места там ще превали. Вятърът ще се задържи от изток-североизток, до умерен, в Югоизточна България временно силен. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.

В понеделник вятърът ще се ориентира от северозапад. Над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Температурите там ще са с 2-3 градуса по-ниски, а в останалата част от страната ще се задържат без съществена промяна.