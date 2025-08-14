БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И Путин кацна в Аляска
Чете се за: 01:37 мин.
Тръмп кацна в Аляска за разговорите с Путин
Чете се за: 01:42 мин.
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза...
Чете се за: 04:32 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жега ще бъде и днес, очакват ни температури между 29° и 35°

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази

Над по-голямата част от страната ще бъде слънчево

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В следобедните часове временни увеличения на облачността ще има над южните и западните райони. В повечето места ще продължи да духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 35°, в София - около 31°.

И по Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността през втората половина на деня над южното крайбрежие. Ще продължи да духа по-често умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. В следобедните часове облачността временно ще се увеличи. Ще продължи да духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25°, на 2000 метра - около 19°.

През следващите дни до края на седмицата в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В петък над южните райони ще има по-значителни увеличения на облачността и на отделни места там ще превали. Вятърът ще се задържи от изток-североизток, до умерен, в Югоизточна България временно силен. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.

В понеделник вятърът ще се ориентира от северозапад. Над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Температурите там ще са с 2-3 градуса по-ниски, а в останалата част от страната ще се задържат без съществена промяна.

#горещо #времето #жега #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
2
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
3
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
4
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
5
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
6
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
2
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
3
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Времето

Слънчево и горещо през уикенда, валежи и захлаждане от понеделник
Слънчево и горещо през уикенда, валежи и захлаждане от понеделник
Опасно ветровито в петък Опасно ветровито в петък
Чете се за: 01:45 мин.
Ветровито време в петък, слънчево и горещо през уикенда Ветровито време в петък, слънчево и горещо през уикенда
Чете се за: 02:10 мин.
Захлаждане и валежи се очакват в началото на новата седмица Захлаждане и валежи се очакват в началото на новата седмица
Чете се за: 02:47 мин.
Горещо време в по-голяма част от страната и днес Горещо време в по-голяма част от страната и днес
Чете се за: 01:57 мин.
Слънчева и гореща сряда, с висок риск от пожари Слънчева и гореща сряда, с висок риск от пожари
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на Тръмп и Путин в Аляска
Исторически разговори за бъдещето на Украйна: Започна срещата на...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Зеленски: Разчитаме на Америка Зеленски: Разчитаме на Америка
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР) Седем нарушения за 14 дни и смърт на пътя: Как 21-годишен шофьор предизвика трагедия в София (ОБЗОР)
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Европа преди срещата между Тръмп и Путин - какви са очакванията? Европа преди срещата между Тръмп и Путин - какви са очакванията?
Чете се за: 02:22 мин.
По света
МВР на лов за фалшиви шофьорски книжки в София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Пожар избухна в руенското село Разбойна, има засегнати къщи (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
И Путин кацна в Аляска
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ