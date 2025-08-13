Тежко е състоянието на пострадалия при катастрофата край Бургас, при която шофьорът-виновник избяга

Шофьор избяга, след като блъсна с автомобила си мотопед на пътя Бургас-Слънчев бряг. При инцидента загина възрастна жена. Тежко пострадал е съпругът ѝ, който карал мотопеда. След издирване шофьорът-беглец е арестуван, а прокуратурата вече работи по случая. Катастрофата е станала около полунощ, а през деня се наложи за часове пътят да бъде затворен от полицията, за да се съберат улики, които да помогнат за издирването на виновния шофьор.
Блъснатият мотопед е бил в изправно състояние, с включени светлини, а шофьорът и спътничката му били с каски. До сблъсъкът се стигнало заради несъобразена скорост. Автомобилът настигнал и ударил отзад мотопеда. Виновният шофьор е заловен, докато опитвал да прикрие следите от удара. Той не е спрял да помогне на пострадалите. Сигнал за катастрофата е подаден от шофьори, които минавали по пътя.
Мартин Янчев, очевидец: „Просто си карах и непосредствено 40-50 метра пред мен в дясното платно видях лежащ човек, не знам дали беше мъж или жена. Бях с туристи, посрещнати от летище "Сарафово". Те бяха с малки деца не предпочетоха да спрем, да стават свидетели на тази гледка и продължихме. Това е всичко, което видях."
инспектор Георги Димитров, РУ-Поморие: „Водачът е установен с автомобила си в курортен комплекс Слънчев бряг, като към момента на установяването му са извършени полеви тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества и същите са отрицателни.
БНТ: С автомобила, с който е заловен ли е блъснал мотопеда?
- Да, с него.
БНТ: Имаше ли следи по автомобила от удар?
- Има такива следи“.