Тежко е състоянието на пострадалия при катастрофата край Бургас, при която шофьорът-виновник избяга

Шофьор избяга, след като блъсна с автомобила си мотопед на пътя Бургас-Слънчев бряг. При инцидента загина възрастна жена. Тежко пострадал е съпругът ѝ, който карал мотопеда. След издирване шофьорът-беглец е арестуван, а прокуратурата вече работи по случая. Катастрофата е станала около полунощ, а през деня се наложи за часове пътят да бъде затворен от полицията, за да се съберат улики, които да помогнат за издирването на виновния шофьор.

Блъснатият мотопед е бил в изправно състояние, с включени светлини, а шофьорът и спътничката му били с каски. До сблъсъкът се стигнало заради несъобразена скорост. Автомобилът настигнал и ударил отзад мотопеда. Виновният шофьор е заловен, докато опитвал да прикрие следите от удара. Той не е спрял да помогне на пострадалите. Сигнал за катастрофата е подаден от шофьори, които минавали по пътя.