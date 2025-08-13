БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински територии на Русия и участие на Киев в преговорите

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 05:17 мин.
По света
Европа, САЩ и НАТО с обща позиция: Без предаване на украински територии на Русия и участие на Киев в преговорите
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Европа, САЩ и НАТО утвърдиха общо становище за Украйна преди срещата в Аляска между Тръмп и Путин. Съюзниците се надяват прекратяването на огъня да бъде основна тема и отхвърлят предаване на украински територии на Русия. Европейски лидери, украинският президент и американския държавен глава проведоха виртуална среща. За да се включи в дискусиите, в Берлин пристигна украинският президент Зеленски. Целта на дипломатическите усилия - съгласуване на позиции и споделяне на очаквания преди разговорите в Аляска.

Дипломация в действие с център Берлин. Канцлерът Фридрих Мерц лично просрещна в германската столица украинския президент Володимир Зеленски, който пристигна за серия от разговори, предшестващи срещата Тръмп - Путин в Аляска.

Съюзниците желаят успех на Доналд Тръмп, каза Мерц, но подчерта, че интересите на Европа и Украйна трябва да бъдат защитени и не може да става дума за признаване на руските териториални придобивки.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Изяснихме няколко точки за преговорите. Украйна трябва да бъде на масата за следващите срещи. Първо трябва да се обсъди прекратяване на огъня".

Всички преговори за мир трябва да бъдат съпътствани от съответен натиск върху Русия. Необходими са санкции и те трябва да бъдат засилени, ако в Аляска Москва не се съгласи на прекратяване на огъня, посочи Зеленски.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Трябва да подготвим тристранен формат на разговорите. На първо място трябва да има прекратяване на огъня, истински гаранции за сигурността. Днес президентът Тръмп заяви, че подкрепя това и заяви готовността на Америка да участва. Русия не може да има право на вето над перспективите на Украйна за ЕС и НАТО".

Във виртуалната дискусия по инициатива на германското правителство се включиха председателите на ЕК и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, ръководителите на Великобритания, Франция, Италия, Полша и Финландия. По-късно форматът се разшири с участието на американския президент.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Днес Европа, САЩ и НАТО утвърдиха общо становище за Украйна. Оставаме в тясна координация. Никой не желае повече от нас справедлив и дълготраен мир".

Доналд Тръмп иска да постигне прекратяване на огъня в Украйна по време на срещата си с Путин в петък, съобщи френският президент Макрон.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Териториални въпроси, засягащи Украйна могат и ще бъдат договаряни само от украинския президент. Това е позицията, която ние подкрепяме и тя беше ясно изразена от президента Тръмп".

Снимки: ЕПА/БГНЕС

Според Тръмп събеседниците му желаят да се намери решение за Украйна.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Проведохме много добър разговор. Президентът Зеленски участва в него. Ще му дам оценка 10. Беше много приятелски. Ще се срещна с президента Путин и след това ще позвъня на европейските лидери и на президента Зеленски. Има голяма вероятност да има втора среща, която да бъде по-продуктивна, отколкото първата, защото на първата ще разбера къде се намираме и какво правим."

В Аляска Тръмп и Путин ще обсъдят натрупани въпроси, свързани с двустранните отношения, потвърди говорител на руското външно министерство.

Алексей Фадеев, зам.-говорител на министерството на външните работи на Русия: "Исканите от европейците консултации са политически и практически незначителни действия. Европейците подкрепят вербално дипломатическите усилия на Вашингтон и Москва за решаване на кризата около Украйна. Но в действителност Европейският съюз ги саботира".

Справедлив и дълготраен мир не може да бъде постигнат без Украйна и ЕС. Това написа и премиерът Росен Желязков в Екс след участие във видеоконферентен разговор на Коалицията на желаещите за Украйна, на която също е била обсъдена предстоящата среща в Аляска.

