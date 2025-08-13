Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"

Трима от групата за отвличания "Наглите", която беше разкрита през 2009 година, изчезнаха.

Мъжете са в неизвестност вече две денонощия. От столичната полиция заявиха единствено, че изчезването им се разследва. През 2013 г. Прокопи Прокопиев, Ивайло Евтимов и Даниел Димитров, известни с прякорите Културиста, Йожи и Релето бяха осъдени за 13 отвличания.

Преди два дни съпругата на Прокопи Прокопиев подава сигнал в МВР, че Културиста е в неизвестност. Криминалистите бързо установяват, че телефонът на бившия затворник последно е бил в близост с тези на приближените му от групата на "Наглите" Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Релето.

Слави Ангелов, главен редактор на в-к "168 часа": "Намерени са колите им, като в колите са били оставени телефоните им, което говори за това, че те или са отивали на някаква престъпна акция, или им е бил заложен някакъв капан, защото хората, които оставят телефоните в колите, за да отидат да се срещнат с някой, обикновено не отиват на някакъв турнир по шах. Не са намерени техните документи, което говори, че най-вероятно те не са отивали да изпълняват мокра поръчка."

Културиста, Йожи и Релето, заедно с Любомир Димитров - Гребеца влизат в затвора през 2013 година. Четиримата са осъдени за 13 отвличания извършени между 2006 и 2009 година, за които са поискали около 40 милиона евро откупи, но са успели да получат малко над три милиона и половина.

Слави Ангелов, главен редактор на в-к "168 часа": "Което, така съвпада със световния процент в такива случаи. Но в крайна сметка тези 3 милиона не са малко пари и те не бяха намерени."

По подобен начин през 2001 г. изчезна Мето Илиянски, няколко години по-късно по същия начин се изгубиха и следите на малкия Киро - Брежанеца.

Слави Ангелов, главен редактор на в-к "168 часа": "И така изчезнаха едни двама близнаци - братя Бикови, които изпълняваха мокри поръчки за Къро."

Според разследващия журналист Слави Ангелов изчезването на Културиста, Йожи и Релето не е свързано с отвличанията от времето на "Наглите". Възможно е обаче да е свързано с проблеми с трафика на кокаин през територията на България.

Слави Ангелов, главен редактор на в-к "168 часа": "Братята Лебешковски бяха задържани преди няколко месеца във връзка с изчезването на двама българи, които техният случай вероятно е свързан с изчезването на 160 килограма кокаин."

Братя Лебешковски бяха част от групата "Наглите", но оправдани от съда. Близки са с Културиста, Йожи и Релето, които бяха осъдени, но през 2020 и 2023 г. освободени предсрочно-условно от затвора. В ъндърграунд средите се твърди, че през последните години Лебешковски и тримата изчезнали са имали общи бизнес-интереси.

Слави Ангелов, главен редактор на в-к "168 часа": "На "Капитан Андреево" беше задържана една голяма пратка - рекодна за сухоземна граница, от около 200 килограма кокаин, която може би е абсолютно същата схема."

След излизането от затвора Културиста и Йожи официално са се занимавали с пчеларство и антикварство, а Данчо Релето няколко пъти беше задържан за кражби.