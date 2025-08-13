Два самолета и два хеликоптера гасят огнената стихия в Пирин (СНИМКИ)

Продължава борбата с огнената стихия в Пирин планина. Днес на помощ на огнеборците с обливане на пламъците отвисоко се включиха два самолета и два хеликоптера. Сложна остава обстановката в един от фронтовете, който обаче е далеч от територията на Национален парк Пирин.

Над 150 пожарникари, военни, горски и служители на парка, както и доброволци са на терен и продължават да гасят огъня и да правят просеки, за да ограничат разпростране името му.

За БНТ директорът на Национален парк Пирин Росен Баненски заяви, че няма нови огнища в парка, а територията засегната от пожара е около 15 декара.