БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги...
Чете се за: 04:22 мин.
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от...
Чете се за: 12:42 мин.
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон...
Чете се за: 03:52 мин.
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Конституционният баланс между...
Чете се за: 03:57 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Два самолета и два хеликоптера гасят огнената стихия в Пирин (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Слави Илиев
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Запази
два самолета два хеликоптера гасят огнената стихия пирин снимки
Слушай новината

Продължава борбата с огнената стихия в Пирин планина. Днес на помощ на огнеборците с обливане на пламъците отвисоко се включиха два самолета и два хеликоптера. Сложна остава обстановката в един от фронтовете, който обаче е далеч от територията на Национален парк Пирин.

Над 150 пожарникари, военни, горски и служители на парка, както и доброволци са на терен и продължават да гасят огъня и да правят просеки, за да ограничат разпростране името му.

За БНТ директорът на Национален парк Пирин Росен Баненски заяви, че няма нови огнища в парка, а територията засегната от пожара е около 15 декара.

#пожар в Пирин #пожарите в страната #с. Илинденци

Водещи новини

Два самолета и два хеликоптера гасят огнената стихия в Пирин (СНИМКИ)
Два самолета и два хеликоптера гасят огнената стихия в Пирин (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите" Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Аплодисменти за момчетата от Сунгурларе: "Няма смисъл да ни е страх, в такива моменти трябва да сме заедно" Аплодисменти за момчетата от Сунгурларе: "Няма смисъл да ни е страх, в такива моменти трябва да сме заедно"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Спаси и плати: Двама земеделци потушиха пожар, но бяха глобени за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...
Чете се за: 12:42 мин.
У нас
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ