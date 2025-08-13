БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Спаси и плати: Двама земеделци потушиха пожар, но бяха глобени за непочистен комбайн

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Димитър и Юри от село Гарван не спират да помагат, дори след наказанието за спасителна акция

спаси плати двама земеделци потушиха пожар бяха глобени непочистен комбайн
Снимка: БНТ
Тракторист и комбайнер потушиха пожар в землището на силистренското село Гарван и спасиха реколтата и близката гора от пламъците. Вместо похвала, мъжете получиха глоба по 200 лева от пожарната служба в Силистра, защото комбайнът им не бил почистен.

- На Балканите има абсурдната тенденция - няма ненаказано добро.

- За мен е обидно стотици пожари гася и накрая…

Димитър и Юри жънат на полето, когато от комбайна излизат искри. Пламъци обхващат нивата, но мъжете не губят самообладание, а реагират светкавично като разравят със земеделската техника земята и правят защитна ивица.

Юри Гайдаров: "Машината просто ако го бях оставил в нивата, просто няма угасяне."

На помощ се притекли гранични полицаи, които случайно минавали оттам.

- Когато дойде пожарната бяхме угасили всичко, ако не се беше спукала помпата на цистерната, нямаше да се налага да викаме и пожарна.

Мъжете спасяват житото и комбайна, който струва един милион лева, предотвратяват риска пламъците да достигнат до селото. За местните хора те са герои, но за пожарната нарушители. Глобени са да платят по 200 лева, защото комбайнът им не бил почистен.

- Просто да отчетат дейност, имат сила, власт.

Юри Гайдаров: "Комбайнът е почистен, зареден с нафта от 8:00 до 16:00 часа стана това нещо са 8 часа работа, то само за 15 минути се набива пепел, пуши 50,60 метра назад нищо не се вижда."

Димитър и Юри са платили глобите си. След абсурднатата ситуация се зарекли при пожар да стоят и да гледат отстрани, докато огнеборците не си свършат работата. Но още на следващия ден били първи на пламналото сметище в Попина, защото не им тежи да имат големи сърца.

Иван Добрев – председател на земеделска кооперация: "Там изгарят краката на Митко, ако не беше нашата цистерна с маркучите и шланговете Попина щеще да снимат как е изгоряло селото."

От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" съобщиха за БНТ, че са запознати с административната глоба на работниците и че по случая се извършва проверка. А докато тя тече, героите от село Гарван получиха парична наградаот земеделската кооперация, в която работят.

