Аплодисменти за момчетата от Сунгурларе: "Няма смисъл да ни е страх, в такива моменти трябва да сме заедно"

И в днешния горещ августовски ден темите за инциденти, пожари и големи политически събития се борят за челни места в новинарските емисии. Днес обаче, като първа новина избрахме да ви покажем лицата на пет момчета от Сунгурларе, които вместо безгрижна ваканция, до вчера гасиха големите пожари, наред с пожарникари и доброволци.
Даниел, Александър, Виктор, Атанас и Станислав днес чуха аплодисменти в Министерския съвет, където бяха поканени от премиера за началото на заседанието. Към тях той отправи думи на признание за техния тих и скромен пример, който е дал кураж на стоците пожарникари, горски служители и доброволци при овладяването на огъня. А момчетата от Сунгурларе останаха скромни в отговорите си.
Росен Желязков министър-председател: "Те са посланици на всички онези, които в тези времена показват човешкия добродетел, показват онзи скромен, своебразен тих героизъм."
Атанас Кръстев: "Тези щети, които станаха, не могат да бъдат възстановени с години и десетилетия, но поне това, което можеше да се спаси."
Станислав Божиков: "Няма смисъл да ни е страх, в такива моменти трябва да сме заедно, да сме обединени и.. щом вярваме в Господ, няма от какво да ни е страх."