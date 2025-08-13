БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги...
Чете се за: 04:22 мин.
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от...
Чете се за: 12:42 мин.
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон...
Чете се за: 03:05 мин.
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с...
Чете се за: 01:32 мин.
Росен Желязков: Конституционният баланс между...
Чете се за: 03:57 мин.
Пожарът в Сунгурларе е засегнал 20 000 декара площ
Чете се за: 01:17 мин.
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на...
Чете се за: 00:45 мин.
Продължава гасенето на пожара в Пирин, летателна техника...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Аплодисменти за момчетата от Сунгурларе: "Няма смисъл да ни е страх, в такива моменти трябва да сме заедно"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази
аплодисменти момчетата сунгурларе смисъл страх такива моментри сме заедно
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

И в днешния горещ августовски ден темите за инциденти, пожари и големи политически събития се борят за челни места в новинарските емисии. Днес обаче, като първа новина избрахме да ви покажем лицата на пет момчета от Сунгурларе, които вместо безгрижна ваканция, до вчера гасиха големите пожари, наред с пожарникари и доброволци.

Даниел, Александър, Виктор, Атанас и Станислав днес чуха аплодисменти в Министерския съвет, където бяха поканени от премиера за началото на заседанието. Към тях той отправи думи на признание за техния тих и скромен пример, който е дал кураж на стоците пожарникари, горски служители и доброволци при овладяването на огъня. А момчетата от Сунгурларе останаха скромни в отговорите си.

Росен Желязков министър-председател: "Те са посланици на всички онези, които в тези времена показват човешкия добродетел, показват онзи скромен, своебразен тих героизъм."

Атанас Кръстев: "Тези щети, които станаха, не могат да бъдат възстановени с години и десетилетия, но поне това, което можеше да се спаси."

Станислав Божиков: "Няма смисъл да ни е страх, в такива моменти трябва да сме заедно, да сме обединени и.. щом вярваме в Господ, няма от какво да ни е страх."

#момчетата от Сунгурларе #Сунгурларе #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
1
Мечтата на Лудогорец за Шампионска лига бе разбита в Унгария
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за Слънчев бряг
2
Издирват шофьор, причинил катастрофа със загинала жена на пътя за...
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три държави
3
От София до Мексико: Българска оръжейна компания под прицела на три...
Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана проверка
4
Бонусите в АПИ: Има подаден сигнал в прокуратурата и образувана...
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
5
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
Срещата Тръмп - Путин ще бъде в Анкоридж, съобщи Белият дом
6
Срещата Тръмп - Путин ще бъде в Анкоридж, съобщи Белият дом

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
4
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: Общество

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
Почина историкът проф. Никола Алтънков Почина историкът проф. Никола Алтънков
Чете се за: 00:40 мин.
Кабинетът отпусна 34 млн. лв. за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства Кабинетът отпусна 34 млн. лв. за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства
Чете се за: 01:57 мин.
Столична община започна вторите планови обработки срещу комари и кърлежи в кварталите Столична община започна вторите планови обработки срещу комари и кърлежи в кварталите
Чете се за: 02:55 мин.
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото "Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
Чете се за: 12:42 мин.
Две са огнищата на пожара в Пирин, едното е в близост до Националния парк Две са огнищата на пожара в Пирин, едното е в близост до Националния парк
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до ескорт от германски изтребители
Фалшив сигнал за заплаха в полет от София до Лондон доведе до...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Аплодисменти за момчетата от Сунгурларе: "Няма смисъл да ни е страх, в такива моменти трябва да сме заедно" Аплодисменти за момчетата от Сунгурларе: "Няма смисъл да ни е страх, в такива моменти трябва да сме заедно"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото "Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
Чете се за: 12:42 мин.
У нас
Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги (ОБЗОР) Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с жертва на...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Измама с безплатни карти за транспорт в Русе - как действа...
Чете се за: 01:50 мин.
Регионални
Иранската ядрена програма: Франция, Германия и Великобритания са...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Дипломация в действие: Интензивни разговори преди срещата Путин -...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ