Аплодисменти за момчетата от Сунгурларе: "Няма смисъл да ни е страх, в такива моменти трябва да сме заедно"

И в днешния горещ августовски ден темите за инциденти, пожари и големи политически събития се борят за челни места в новинарските емисии. Днес обаче, като първа новина избрахме да ви покажем лицата на пет момчета от Сунгурларе, които вместо безгрижна ваканция, до вчера гасиха големите пожари, наред с пожарникари и доброволци.

Даниел, Александър, Виктор, Атанас и Станислав днес чуха аплодисменти в Министерския съвет, където бяха поканени от премиера за началото на заседанието. Към тях той отправи думи на признание за техния тих и скромен пример, който е дал кураж на стоците пожарникари, горски служители и доброволци при овладяването на огъня. А момчетата от Сунгурларе останаха скромни в отговорите си.