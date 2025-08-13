На 93 години почина историкът проф. Никола Алтънков. Опелото се състоя днес в храма "Св. София".

Никола Алтънков ще бъде запомнен със своята отдаденост на българската кауза и антикомунистическите си възгледи. Едва 18-годишен е изпратен в лагера "Белене", а през 1965 година емигрира в САЩ.

По-късно преподава в Калифорнийския университет "Санта Барбара", пише книги и трудове по социология, икономика и политика. Една от най-известните му творби е "История на БКП 1919-1989".

Поклон пред паметта му!