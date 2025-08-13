Балканите и Европа в плен на пожарите и екстремните жеги (ОБЗОР)

Екстремните температури и пожарите в Европа взеха три жертви. Огненото бедствие бушува на Балканите и в южната част на континента. До евакуация на хиляди се стигна в Гърция, Албания и Испания. 45,9 градуса бяха измерени в турската провинция Сиирт. Европа се затопля по-бързо от всеки друг континент, два пъти по-бързо от средното за света от 80-те години на миналия век, според Службата за изменение на климата "Коперник" на Европейския съюз.

ГЪРЦИЯ

Мащабен пожар се разрази в западна Гърция в района на Ачая. Бедствието засегна и гръцки острови. Особено сериозно е положението на остров Хиос, където втори ден огнеборците се опитват да потушат пламъците. Бреговата охрана използва лодки, за да отведе хората на безопасно място, когато пламъците достигнаха бреговете. Местните хора са отчаяни.

Илиас Коцатос, животновъд на остров Хиос: "Оставиха ни на Божията милост. Всичко изгоря, пълно унищожение. Цялата ми ферма беше овъглена."

Пожари бушуват и на остров Закинтос, близо до Патра и на поне три места във вътрешността на страната. Евакуирани са хиляди жители и туристи. С бедствието се борят 5 000 пожарникари и 33 самолета.

АЛБАНИЯ

Критична седмица за Албания, където избухнаха няколко пожара. Екстремните температури и вятърът разпалиха още повече пламъците в района на град Делвина.

Пиро Венгу, министър на отбраната на Албания: "Делвина е сравнително малък град в Южна Албания, но с много важно историческо и културно наследство. И трябваше да наложим евакуации в някои части на града, както и да увеличим числеността както на военните, така и на местните пожарникари."

ЧЕРНА ГОРА

Борбата с пожарите в Черна гора взе жертва - младши сержант загина след преобръщане на цистерна. Негов колега е в интензивно отделение. Инцидентът е причинен от гъстия дим. Най-критични точки в страната са Будва и Бар.

ИСПАНИЯ

Пожарникари се борят с овладяването на горски пожар в испанския регион Самора след като пламъците избухнаха в неделя и се разпространиха в съседната област Леон. Повече от 5000 души са евакуирани. Доброволец почина от тежки изгаряния, а няколко души са хоспитализирани. Друг мъж е починал от изгаряния близо до столицата Мадрид. Най-малко шест пожара са извън контрол.

ПОРТУГАЛИЯ

Четвърти ден почти 700 португалски огнеборци се опитват да изгасят пожар в района на град Транкосо, на 350 километра североизточно от столицата Лисабон. Досега в Португалия са изпепелени 52 000 хектара насаждения.

ФРАНЦИЯ

В опит да се справят с горещините, властите във френския град Лион отвориха по изключение парк, в който жителите му могат да пренощуват.

Полин Фромонтей, жител на Лион: "Прочетох за това в списание, което беше пуснато в пощенската ми кутия. Изненадах се, че може да се спи в паркове, но това може да бъде доста забавно преживяване и може би ще се диша по-леко, отколкото в апартамента ми."

снимки: БТА, БГНЕС

Температурите във Франция надвишиха 40 градуса. Видим слой озоново замърсяване се е уталожил над Париж и региона Ил дьо Франс.