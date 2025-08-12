Гърция поиска помощ от ЕС заради усложнената обстановка с пожарите

Максимални усилия полагат гръцките власти да овладеят пожарните огнища. Правителството поиска помощ от Европейския съюз под формата на четири самолета за гасене на пожари. В последните часове обстановката с пожарите се усложнява.

В област Ахаеа на Пелопонес, въпреки мащабните сили от огнеборци и доброволци, огънят влезе в населени места. Изгоряха къщи, вили, производствени цехове и леки автомобили. В пламъци е част от индустриалната зона на град Патра. Големи участъци от гори се превърнаха на пепел. Вятърът, който променя посока, насочва огъня в различни посоки. Активно се гаси и по въздух.

На остров Закинтос се наложи спешна евакуация на туристи, които са настанени в други хотели и няма опасност за живота им, казаха от Гражданска защита. Изгоряха ферми, вили и един ресторант. Нищо не може да спре стихията при този силен вятър, признаха огнеборци.

снимки: БТА

Другото активно огнище е на остров Хиос, който гори от три страни. Горският пожар на места достигна до брега на морето. Туристи напускат острова с катери на морска охрана. Областният управител на Хиос съобщи, че има ранени доброволци. Изпратиха по спешност още пожарникари от Атина. Тежка нощ очаква силите за борба с огнената стихия.