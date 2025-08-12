Пожари бушуват на много места в Европа (СНИМКИ)

Пожари продължават да бушуват и в Европа, както и в съседна Турция.

Нов горски пожар избухна северно от испанската столица Мадрид и принуди властите да евакуират още хора. През последните дни Испания е обхваната от гореща вълна и се бори с няколко пожара, основно в северозападната и южната част на страната.

Пожар избухна и в турския окръг Чанаккале. 10 самолета, 9 хеликоптера, наземна техника и около 700 пожарникари се борят с огъня, който обхвана гористи местности и приближи населени места. Част от магистралата Чанаккале-Измир беше затворена за движение заради пламъците.

Нови 70 пожара избухнаха за денонощие и в Гърция.