БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пожари бушуват на много места в Европа (СНИМКИ)

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

10 самолета и 9 хеликоптера гасят в турския окръг Чанаккале

Пожари бушуват на много места в Европа (СНИМКИ)
Слушай новината

Пожари продължават да бушуват и в Европа, както и в съседна Турция.

Нов горски пожар избухна северно от испанската столица Мадрид и принуди властите да евакуират още хора. През последните дни Испания е обхваната от гореща вълна и се бори с няколко пожара, основно в северозападната и южната част на страната.

Пожар избухна и в турския окръг Чанаккале. 10 самолета, 9 хеликоптера, наземна техника и около 700 пожарникари се борят с огъня, който обхвана гористи местности и приближи населени места. Част от магистралата Чанаккале-Измир беше затворена за движение заради пламъците.

Нови 70 пожара избухнаха за денонощие и в Гърция.

#пожари в Европа #Чанаккале #Турция #Гърция

Последвайте ни

ТОП 24

Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с огъня в Сунгурларе
1
Урок по човечност: 16-годишно дете неуморно помага в борбата с...
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
2
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
3
Тръмп изненадващо каза, че ще пътува за Русия за среща с Путин
Бейби бум в "Майчин дом" през август
4
Бейби бум в "Майчин дом" през август
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)
5
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в...
Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа подстанция
6
Голям пожар избухна в Шумен, пламъците са в близост до електрическа...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
4
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
6
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...

Още от: Балкани

Две нови земетресения разлюляха турския окръг Балъкесир
Две нови земетресения разлюляха турския окръг Балъкесир
Протести на учители в Румъния: Обмисля се бойкот на първия учебен ден на 8 септември Протести на учители в Румъния: Обмисля се бойкот на първия учебен ден на 8 септември
Чете се за: 00:52 мин.
В Турция започна разчистването на над 10 рухнали сгради след земетресението вчера В Турция започна разчистването на над 10 рухнали сгради след земетресението вчера
Чете се за: 00:40 мин.
Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното земетресение в Турция Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното земетресение в Турция
Чете се за: 00:42 мин.
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
5649
Чете се за: 01:27 мин.
Гневни пътници попречиха на ферибот да отплава от гръцкото пристанище Пирея Гневни пътници попречиха на ферибот да отплава от гръцкото пристанище Пирея
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Пети ден продължава битката с огнената стихия в Сунгурларе
Пети ден продължава битката с огнената стихия в Сунгурларе
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пожарът в Пирин не стихва Пожарът в Пирин не стихва
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Огненият ад в Средец - локализиран Огненият ад в Средец - локализиран
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Бензин има да се удавим, но няма биоетанол" - има ли криза? "Бензин има да се удавим, но няма биоетанол" - има ли криза?
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Две нови земетресения разлюляха турския окръг Балъкесир
Чете се за: 00:55 мин.
По света
САЩ и Китай си стиснаха ръцете
Чете се за: 01:00 мин.
По света
За най-добрия приятел на човека с обич: В Испания отвори врати...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Пожари бушуват на много места в Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ