Две нови земетресения разлюляха турския окръг Балъкесир

Диана Симеонова
По света
Няма данни за жертви и пострадали

Две нови земетресения разлюляха турския окръг Балъкесир
Снимка: БТА
Два нови труса през десетина минути разлюляха снощи турския град Съндъргъ, в окръг Балъкесир, след силното земетресение от 6.1 по Рихтер, при което загина един човек, а близо 30 пострадаха.


По информация на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации двете земетресения са били със сила 4.4 и 4.1 по Рихтер и са били усетени малко преди 8 часа вечерта местно време.

Няма данни за жертви и пострадали, но много жители на града и други селища в окръга са нощували втора нощ навън заради страх от нови вторични трусове.

