ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Сунгурларе в хватката на пожара: Битката с огъня продължава

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 03:40 мин.
В късния следобед пламъците на изток се възобновиха и наложиха задействането на системата BG-Alert

Сунгурларе в хватката на пожара: Битката с огъня продължава
Снимка: БГНЕС
Общо 51 пожара горяха в страната. Над 8 хиляди декара изгоряха край Средец. На запад остава опасността от преминаване на огъня на територията на Природен парк Пирин. Най-сериозно обаче е положението в Община Сунгурларе. В късния следобед пламъците на изток се възобновиха и наложиха задействането на системата BG-Alert. Незабавна евакуация беше обявена в село Скала.

Продължава борбата с огъня над село Скала. След включването на самолети и хеликоптери в най-критичния момент, към този час пламъците вече са извън населеното място. Макар системата BG-Alert да призова за незабавна евакуация, част от жителите отказаха да напуснат домовете си. Някои от тях бяха изведени принудително и отведени на безопасно място – в началото на селото. Цялата дясна страна на Скала е изпепелена.

"Имота за нас е нещо много важно и искаме да го запазим. Опитахме се по всякакъв начин. В един момент ни казаха, че вече трябва да излезем, но не тръгнахме, не се прибрахме. Ние сме от Ямбол. Надявахме се да не влезе в селото, но в един момент следобед се обадиха и казаха, че пламъците са наблизо... Хората правеха каквото могат, който имаше вода обливаше, ние също поливахме около къщата. Дойдохме с колата с мъжа ми."

"Добре, че хеликоптерите дойдоха...Не очаквахме, че пожарът ще стигне селото."

"Точно до оградата беше."

"Една необитаема къща изгоря и една обитаема – момчето лятото си я ремонтира..."

"С трактори пръскачки имаше много доброволци от цялата област."

Няма пострдали хора, над 20 екипа на пожарната остават на място. Продължава борбата с огъня повече от четири денонощия.

Владимир Крумов, областен управител на Бургас: "Над 14 противопожарни автомобила са на терен, повече от 40 пожарникаря работят, вертолетът от базата в Ново Село до преди малко гасиха, не са спирали от сутринта... Обадихме се в оперативния щаб в София и веднага изпратиха двата самолета, които преди това гасиха пожара в Пирин планина да помогнат. Няма пострадали хора, само една много обитаема къща е изгоряла."

Комисар Владимир Маринов, директор на Областна дирекция МВР Бургас: "Тук ще има два екипа, които денонощно ще следят обстановката за евентуално разпалване на ново огнище."

Инж. Димитър Гавазов, кмет на Сунгурларе: "Към 17:00 часа излезе силен ураганен вятър и рязко разпали огъня отново. Имаше огньове с четири метра височина. Беше безсилно да се спре огъня... В момента няма опасност за населеното място хората са евакуирани и сме осигурили транспорт и място, където да пренощуват ако се наложи."

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.

