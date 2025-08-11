Близки, приятели и любители на алпинизма почетоха 72-ата годишнина от рождението на Людмил Янков.

Той е участник в националните експедиции до връх Лхотце през 1981 година и до "покрива на света" Еверест през 1984 година.

За всеки алпинист Янков е пример за героизъм и саможертва с преодоляването на 1330 метра денивелация, за рекордно кратко време, в опит да окаже помощ на загиналия под най-високия връх на планетата Христо Проданов.

Трагичен инцидент под връх Камилата в Рила отнема живота на Людмил Янков на 17 април 1988 година.

Вижте целия обект във видеото.