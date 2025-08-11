БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе:...
Чете се за: 03:32 мин.
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната,...
Чете се за: 02:57 мин.
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

Бейби бум в "Майчин дом" през август

Лекарите обясняват пика на ражданията през август с повечето време, което семействата прекават у дома през зимните месеци

Бейби бум в "Майчин дом". През август там се раждат средно по 300 бебета, а през останалите месеци от годината новородените са с 40-50 по-малко.

Тенденцията се наблюдава в последните 5 години. Глобалната статистика показва, че и в САЩ, Великобритания, и някои страни от Централна Европа най-много бебета се раждат през август и септември.

През първите 10 дни на август в "Майчин дом" са родени над 100 бебета. Едно от тях е първородният син на Деница и Николай.

Деница: "Не сме планирали точно през август, но така се случи, че точно на 08.08 се роди, когато и годежът ни беше. Така че сме много доволни, че така се получи."

Катерина става майка за втори път преди няколко дни. Първото ѝ дете е родено през декември.

Катерина: "Мислех, когато се роди първото дете, че би било хубаво второто да е лятото, но не е планирано".

Лекарите обясняват пика на ражданията през август с повечето време, което семействата прекават у дома през зимните месеци.

Д-р Атанас Чернев, акушер-гинеколог, СБАЛАГ "Майчин дом": "Семейството се сплотява. Тогава се повишава и самият мъжки фертилитет - желанието за близост, за полови контакти. Когато навън е по-студено, е по-добре и за сперматозоидите. Така да кажа. И това е една от другите причини".

Вторият пик на ражданията е през март и април.

Д-р Атанас Чернев, акушер-гинеколог, СБАЛАГ "Майчин дом": "Който пък се дължи на отпуските, лятото и когато хората пак са по-често заедно и имат повече време да обърнат на себе си".

Не са рядкост и хората, които специално планират в кой месец да се роди бебето им. Тенденция, която вече е популярна и у нас. От началто на годината в "Майчин дом" са родени около 1900 бебета.

