АПИ си раздаде 2,2 млн. лв бонуси за „добре свършена работа“

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Бонусите са разпределени за 2417 служители

Снимка: БТА
Над 2 милиона и 270 хиляди лева бонуси са раздадени на шефовете в АПИ за миналата година, твърдят от "Института за пътна безопасност".

Според отворено писмо изпратено до медиите, допълнителните средства са раздадени за "добре свършена работа".
Екип на "По света и у нас" попита Пътната агенция за тези бонуси - кой и защо е получил допълнително стимулиране.

От неправителствената организация твърдят, че сумата от 2 274 654 лева е разпределена между тримата членове на УС на АПИ и директорите в Агенцията. Отправят въпроси към председателя на УС инж. Йордан Вълчев за причините и основанията да се раздадат тези бонуси към заплатите. Екипът на "По света и у нас" също попита Агенция "Пътна инфраструктура", от където отговориха, че парите са платени на всички служители в АПИ, Областните пътни управления, Националното толуправление и Института по пътища и мостове, като това е станало съобразно годишните атестации на служителите в съответните структури.

Колко служители са получили бонуси?

В централното управление на АПИ работят 358 служители, в областните пътни управления са 1080 души, В толуправлението 911, а в Института за пътища и мостове - 68.

Или общо 2 417 служители са получили годишни бонуси към заплатите си. Това прави средно по 941,11 лв. на служител.

Съгласно правилата, обаче парите не са разпределени по равно, а съгласно атестационните оценки. Друго условие е сумата да не надвишава 50% от индивидуалната месечна работна заплата.

