ИЗВЕСТИЯ

Болката, превърната в надежда: Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на нуждаещи се деца

Алекс Христов
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Близките на Сияна очакват да получат над 1 милион лева от застрахователите

На този фон - бащата на загиналата в катастрофа край Телиш Сияна, обяви, че семейството му ще дари над 1 милион лева на деца в неравностойно положение. Парите ще дойдат от застраховката на шофьора, убил на пътя 12-годишното момиче. Целта на Николай Попов е да помогне на всички деца, които се нуждаят от лечение и подкрепа и да продължи делото на загиналата си дъщеря.

Над 1 милион лева очакват да получат от застрахователите близките на Сияна. Пари, които семейството не иска за себе си.

Николай Попов - баща на Сияна: "Тези пари няма да ни направят щастливи, но ако успеем да помогнем на някой, това би било много добре за нас и тогава можем да се почувстваме малко по-добре и да усетим някакво щастие."

Фамилията е решила с обезщетението да подпомогне деца в неравностойно положение и такива, които се нуждаят от лечение. Все още не е ясно точно какъв ще е размерът му. По Закон, право на обезщетение имат родителите на Сияна, бабите и дядовците й. Размерът му варира от 200 до 300 хиляди лева, но може и да бъде отказано от застрахователя.

Николай Попов - баща на Сияна: "Призовавам застрахователната компания да плати тези средства без да стигаме до съдебни дела, като заявявам, че парите не са за мен, а са за деца, които се нуждаят. Изтичат сроковете, в които компанията трябва да се произнесе по претенцията, която имаме - като единият вариант е те да го направят сега, другият като приключи делото."

Николай Попов все още не е избрал децата, на които ще помогне. Казва, че с действията си иска да продължи мисията на загиналата Сияна.

Николай Попов - баща на Сияна:"Основно ще бъдат насочени към деца пострадали при катастрофи и деца със заболяване на двигателно-опорния апарат. Сияна искаше да помага точно на такива дечица, тя казваше: " Тате на деца, които не могат да ходят". Моята болка и на семейството ми искаме да я превърнем в положителна енергия и добри дела, дори да помогнем и само на едно детенце, за мен това ще бъде голям успех."

На 11 септември, рожденият ден на Сияна, ще бъде открита и галерия в нейна памет, където всеки, който се занимава с изскуство ще има възможност да представи свободно своите творби.

