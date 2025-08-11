Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуираха село Скала

Задействаха системата за ранно предупреждение BG-Alert заради пожара в Сунгурларе. Евакуираха хората от село Скала. Пътят Чубра - Славянци - Скала е задимен и затворен за движение.

На терен работят два самолета и 1 хеликоптер. 14 автомобила на Пожарната. Очакват се още 7 от близки до Бургас области. На този етап информацията е за 1 изгоряла необитаема постройка.

Населението на селото е изведено на безопасно място. Освен пожарната на терен са мобилизирани и екипи на ОД на МВР, които участват в гасенето. Няма пострадали и бедстващите хора.

Няма опасност за населението на Славянци, обяви областният управител на Бургас Крумов.

"Вече няма опасност за селото. Колегите от Пожарната, доброволците, горските от общината

успяха да го овладеят. Двата самолета се върнаха. Вертолетът от базата в Ново село,

също. Към момента за селото опасност няма. Хората се изведат от домовете си на безопасно място на центъра", обясни областният управител.

В момента усилията на органите са насочени към ограничаване периметъра на пожара и неропускането му да премине пътя.

"Ако сте в близост, незабавно се евакуирайте. Димът е опасен и огънят наближава", гласи текстът на предупреждението.

Четвърти ден продължава борбата с огъня в района на Сунгурларе. Обявеното бедствено положение остава в сила. Има помощ и от въздух - хеликоптер от базата в Ново село. Около 50 души се евакуират в съседното село Славянци.

"БНТ: Може ли да се спре огънят? - Не, машините изгоряха. Държавата я няма".

Само няколко часа по-рано огнеборците бяха оптимисти, че пожарът ще бъде локализиран.

Домът за възрастни с деменция в село Славянци и днес остава празен след евакуацията заради пожара. Служителите обаче трети ден идват на дежурство.

Марияна Узунова, домакин на дома: „Непрекъснато влизам, излизам, гледам огньовете - накъде отива, пушеците. Просто стоим на тръни в момента“. Алдин Алиев, работник в дома: „На всеки кръгъл час аз пръскам, за да може да е мокро. Искаме да предпазим боровете, защото от бор на бор, ако прехвърли, ще тръгне и сградата. И тук ГСМ-а имаме към 3 тона гориво за зимата."

Хората от дома остават настанени в Сунгурларе, но всеки ден задават един и същи въпрос на социалния работник.

Сияна Ненова, социален работник в дома: „Кога ще се приберем у нас?“ Това е техният дом, те го имат за техен дом. БНТ: Вие какво им отговаряте? – Казвам им - "Още малко има, ще се справим, ще се върнем". Добре са, здравословно са добре, но не се чувстват спокойно."

Докато сме в дома, служителите получават обаждане.

"Този мост, който е на Славянци, долу от пощата, той гори и слиза надолу, сега ми се обадиха от горе". "Едното огнище на пожара е тук, в този район. И отива надолу по посока Бероново.

Ст. комисар Николай Николаев, директор на РСПБЗН-Бургас: „Днес прогнозата е доста по-благоприятна за нас – вчера 30-40 км/ч вятър, днес го дават 7-8 да е максимум и смятаме, че трябва да приключим произшествието, тоест, да го овладеем днес и то надявам се в светлата част на деня“.

В Сунгурларе няма противопожарна служба. Според кмета е крайно наложително да бъде разкрита.

Инж. Димитър Гавазов, кмет на Община Сунгурларе: „Сунгурларе е голяма община, тя е трета по територия в Бургаска област. При всички случаи много по-рано щеше да се реагира, защото колегите докато дойдат от Карнобат до Сунгурларе това време наистина понякога е много важно“.

Бедственото положение остава до пълното потушаване на огъня.

Вижте прякото включване на Давид Сукнаров.