Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе

Четвърти ден продължава борбата с огъня в района на Сунгурларе. Все още има действащи огнища. Пожарни екипи останаха цяла нощ да следят ситуацията на място.



Пожарът бушува от петък на обяд. Вчера заради силния вятър огънят се насочи към село Скала, но бързата намеса на пожарникарите предотврати навлизането му в населеното място. В гасенето на огъня по въздух се включиха и 2 шведски самолета и хеликоптер. Огънят обхвана гората между селата Скала и Бероново. Изпепелени са над 10 000 дка. Няма опасност за населените места.

Остава в сила обявеното бедствено положение. Хората от oома за възрастни хора, които превантивно бяха евакуирани, останаха и през тази нощ в центъра, в който са настанени.