Жълт и оранжев код: Много горещо време, с температури до 40 градуса днес

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от изток-североизток. Ще е горещо с максимални температури между 35° и 40°, в София – около 35°. Оранжев код за високи температури е обявен в 19 области. В останалите кодът е жълт, виждате опасните участъци. Очаква се температурите да са между 35° и 40°, в София – около 35°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28°, на 2000 метра - около 21°.

Във вторник ще има временни увеличения на облачността. Ще е почти без валежи, само на отделни места в планините след обяд е възможно да превали краткотрайно. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър ще е от изток-североизток. Дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса.

През следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево, с преобладаващи максимални температури между 30° и 35°. Вятърът ще се запази от изток-североизток, но в повече райони по-често ще бъде умерен.

#опасно горещо време #слънчево и горещо време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

