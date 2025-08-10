БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе:...
Чете се за: 03:15 мин.
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната,...
Чете се за: 02:57 мин.
Локализиран е големият пожар в община Средец
Чете се за: 03:32 мин.
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Експерти: Засилените проверки за еврото водят до изкуствено вдигане на цени и риск за изрядния бизнес

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Производителите у нас са започнали изкуствено да завишават цените на някои стоки заради засилените проверки и предупреждения за глоби от страна на държавата. За това предупреждават от Икономическия и социален съвет. Българските компании имат по-малко време, за да се подготвят технологично за въвеждане на еврото, отколкото повечето държави членки са имали.

От Икономическия и социален съвет предупредиха, че водената по-ристриктивна политика спрямо бизнеса, заради въвеждането на еврото, може да има неочаквани последици за потребителите.

Лидия Шулева, икономист и член на Икономически и социалния съвет: "Това което се заговори, че ще се регулират цените и ще бъдат замразени и така нататък доведе до това, че редица производители предварително вдигнаха цените, опасявайки се, че след това няма да могат. Когато държавата започва да се намесва в свободния пазар, резултатите в повечето случаи са отрицателни."

Според експертите, ако не бъдат взети мерки от управляващите, ще бъде засегнат изрядният бизнес, а не истинските нарушители на закона.

Лидия Шулева, икономист и член на Икономически и социален съвет: "Всяка държава, която се присъединява към еврозоната, има една година. Поради факта, че ние трябваше да имаме допълнителен доклад, времето за въвеждане на еврото е по-малко от половин година. Желанието на държавата да регулира евентуалното повишение на цените доведе до един допълнителен стрес."

Затова и от съвета призовават да бъде намалена пресата върху бизнеса, за да бъдат избегнати негативните последици за потребителите, които в момента са основен източник на растеж на икономиката.

Лидия Шулева, икономист и член на Икономически и социален съвет: "Ръстът на икономиката се дължи на вътрешното потребление, тоест българинът не е спрял да пазарува и да купува, което съответно подкрепя родното производство и БНБ смята, че тази тенденция ще продължи и следващите месеци."

Затова и експертите съветват отново да бъде променен Законът за еврото след ваканцията на депутатите.

Междувременно стана ясно, че цените на стоките и услугите, предлагани от големи международни онлайн компании, ще може да са само в една валута, което ще ги постави в по-изгодна позиция от българските сайтове, сигнализираха от онлайн бранша.

Петър Илиев, ръководител на екипа за работа с клиенти на дигитална агенция: "Има големи пропуски в Закона, които няма да могат да се прилагат за големите онлайн търговци от чужбина. От тази гледна точка такива компании няма да могат да бъдат контролирани и рестриктирани по смисъла на Закона. Това ще им даде предимство спрямо българските търговци."

От Комисията за защита на потребителите обясниха, че действително ще бъде така

"Българските закони действат единствено на територията на Република България и ако даден търговец няма регистрация в страната ни, то няма как да бъде принуден да спазва изискванията на Закона за въвеждането на еврото в България за двойното обозначаване на цените."

От комисията отрекоха и информацията, според която има проблем с онлайн обозначаването на цените в лева и евро в рекламите.

#цени и в лева, и в евро #България и еврото #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
2
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти
3
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между...
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
4
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията
5
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет,...
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти у нас
6
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
3
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
4
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
5
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
6
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...

Още от: България и еврото

Румен Драганов: Подценяваме се, продаваме българския туристически продукт доста по-евтино
Румен Драганов: Подценяваме се, продаваме българския туристически продукт доста по-евтино
Двойните етикети в левове и евро вече са задължителни - как да се предпазим от измами? Двойните етикети в левове и евро вече са задължителни - как да се предпазим от измами?
Чете се за: 04:07 мин.
Пощите са готови за обмяната на левовете в евро от 1 януари 2026 г. (ОБЗОР) Пощите са готови за обмяната на левовете в евро от 1 януари 2026 г. (ОБЗОР)
Чете се за: 04:22 мин.
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на левове в евро – има 2230 станции в страната Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на левове в евро – има 2230 станции в страната
Чете се за: 03:07 мин.
В пловдивското село Катуница държат парите под мишница – и се готвят за еврото В пловдивското село Катуница държат парите под мишница – и се готвят за еврото
Чете се за: 05:52 мин.
Двойни цени в левове и евро вече са задължителни – какво се променя от днес? Двойни цени в левове и евро вече са задължителни – какво се променя от днес?
Чете се за: 06:57 мин.

Водещи новини

Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуират село Скала
Задействаха BG-Alert заради пожара в Сунгурларе: Евакуират село Скала
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР) Изпепелени са 10 000 декара гори в Средец, три села остават в бедствено положение (ОБЗОР)
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Последният продавач на вестници в Париж: Историята на Али Акбар Последният продавач на вестници в Париж: Историята на Али Акбар
Чете се за: 00:47 мин.
По света
16-годишен пиян зад волана е хванат от полицията в Пловдив 16-годишен пиян зад волана е хванат от полицията в Пловдив
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Властите: 41 пожара гасят огнеборците в страната, пламъците всеки...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
ООН осъди убийството на шестима палестински журналисти от...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Мъж открадна микробус със стока в София, полицията го залови след...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
ЕС и Украйна в извънредна среща преди съдбоносните преговори Тръмп...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ