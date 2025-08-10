БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно положение
„Не сме втора класа": Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията

В позиция от авиокомпанията заявяват, че от съображения за безопасност, батериите на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани

bdquoне сме втори класldquo семейството свалено самолет съгласно твърденията авиокомпанията
Разивитие по темата със четиричленното семейство с деца в неравностойно положение, които бяха свалени от полет на нискотарифна авиокомпания на столичното летище. В позиция от авиокомпанията твърдят, че причината е в батерията на инвалидната количка на едно от децата и че семейството се държало грубо. Пред БНТ бащата категорично отрече да са имали проблеми с количката при предишни полети, а твърденията за агресивно отношение определи като - груба лъжа. Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов утре ще сезира Комисията за защита от дискриминация.

В позиция от авиокомпанията заявяват, че от съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани. И прехвърлиха отговорността към наземните служители, които не успели да установят дали батерията е изолирана. Въпреки че тя е преминала успешно през проверката за сигурност.

Васил Тодоров: "По едно време стюардестата идва и казва: "Трябва да селезете от самолета. Ние, питахме защо: Ми - "Причината е, защото вашите батерии трябва да бъдат свалени", а те не могат, не са свалени. Аз им обясних, че това е капсулирована, има пълните документи и няма никакъв проблем при положение, че сме дошли със същата тази количка, с тази авиокомпания и не очаквам да имаме никакви проблеми."

Последвал разговор с пилота, след който семейството се съгласило да слезе от борда, за да не задържа полета. Според позицията на авиокомпанията, обаче семейство станало агресивно в самолета и било свалено от местната полиция.

Васил Тодоров: "200 човека не заслужават да им объркам плановете за живота, заради някакъв си пилот, който се държа толкова грубо и аз се чудя за всички тези лъжи, който той говори - че било, че полицаите дошли и ни изкарали - не е вярно. Ние сами слязохме да дадем обяснение и полицаите казаха, че не е нормално това, което правите с тези хора."

Драмата за семейството, което излетя часове по-късно с друг полет за Тулуза, обаче не приключила. От прежиления стрес се наложило веднага след кацането да посетят спешен център.

Васил Тодоров:"Като цяло 12 часа останахме на летището при положение, че децата ми са в неравностойно положение. Малкият е със спинална мусколна атрофия. Големият ми е с аутизъм и просто... пълна трагедия. До 16 часа продължи това - без никой да ни обръща внимание. Повлия много върху децата ми, просто буквално ни оставиха като втора група, класа, как да кажа, като отхвърлени".

От авиокомпанията са им предложили обезщетение за причиненото неудобство, което обаче семейството не приема. Междувременно министърът на транспорта Гроздан Караджов коментира, че е неприемливо вината да се прехвърля върху наземния оператор и зададе 6 въпроса към авиокомпанията - защо при полета към България количката е натоварена безпроблемно, защо се разчита на субективната преценка на пилота и кои определя критериите за агресивен пътник.

В понеделник се очаква Караджов да сезира Комисията за защита от дискриминация, а до края на седмицата да са готови и резултатите от проверката на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

