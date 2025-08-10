БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в...
Чете се за: 01:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тереза Маринова: Предстои битка за честността

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
Лека атлетика
Запази

„Искаме провеждането на ново Общо събрание, което да бъде прозрачно, отбеляза легендарната лекоатлетка след последните събития в БФЛА при гостуването си в „Арена спорт“ по БНТ.

тереза маринова предстои битка честността
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тереза Маринова нарече трусовете в леката атлетика битка за честността. Бившата състезателка в тройния скок говори за отминалото Общо събрание на централата, което не мина без сериозни скандали, както и за това да бъде проведено ново такова, което да е прозрачно.

Златната медалистка от Олимпийските игри в Сидни през 200 година гостува в предаването „Арена спорт“, където сподели и какво предстои в родната атлетика.

Страстите след Общото събрание се уталожиха. Аз в никакъв случай не исках да излизам толкова емоционално пред медиите, но ме хванаха точно в моментите, който се случиха всички неща. Бях много афектирана. Не съжалявам за нищо, което съм казала, защото в крайна сметка за всички може би стана ясно, че Общото събрание, което с проведе, не може да бъде наречено такова“, започна тя.

Легендарната лекоатлетка коментира и производството по вписване на новото ръководство на федерацията от страна на Търговския регистър по жалба на Актив 2013.

Не смятам, че това ще се отрази по някакъв начин на родната лека атлетка. Предстои една битка за честността. Това, което искаме, е да бъде проведен изборът на ново Общо събрание и то да има прозрачност, и проведено по правилата.

„В няколко интервюта заявих, че не е тема на разговор дали ще се кандидатирам за президент на БФЛА. В момента трябва да се стигне до дискусия кое би било полезно за леката атлетика. Аз застанах зад една много ясна програма какво искаме да направим с бъдещето на този спорт, защото в противен случай ние просто изчезваме от картата. Говоря за програмата на Иван Колев. Разбира се, че е мислено в посока за нейното финансово обезпечаване. В много голяма част от тази програма има кой да застане зад нещата, които искахме да се случат. Неслучайно застанах зад това нещо“, каза още бившата състезателка в тройния скок.

Олимпийската шампионка от Сидни подкрепи мнението на Ивет Лалова, която по-рано тази седмица излезе с декларация, в която сподели, че мнението на българските атлети трябва да бъде чуто.

„Разбира се, че подкрепям позицията на Ивет. Прочетох много неща между редовете. За съжаление, много хора не могат да ги прочетат, това е проблемът. В по-голямата си част Ивет споделя същото мнение, което ние споделихме във въпросната програма, в която беше публикувана в деня преди Общото събрание. Ние заставаме зад идеята Общото събрание да избере своя президент. Трябва да се промени уставът, всички заставаме зад това да се промени той, включително и господин Павлов в един свой пост сподели същото мнение. Аз обаче опонирам с това, че нека първо да започнем да спазваме устава и тогава да го променяме.“

След като всички толкова смятат, че атлетиката се развива добре и е управлявана по правилния начин, аз ще питам накъде отива, след като най-голямото мерило са международните състезания. През 2004 година България бе представлявана от 20 атлети на Олимпийските игри в Атина, а на последните две олимпиади участие взеха само 5 атлети, част от които и те не са международната сцена. Започваме с Ивет Лалова, знаете, че Габриела Петрова съвсем скоро предстои отказване, Тихомир Иванов. Оставаме с трима или четирима атлети. Овчарският скок е закрита дисциплина в България, резултатите в нея са покъртителни, но през 2004 сме имали трима представители“, върна времето назад Маринова.

Повече от гостуването на Тереза Маринова вижте във видеото!

#Българска федерация по лека атлетика (БФЛА) #Тереза Маринова #"Арена спорт"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
Гледайте европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки...
Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд
2
Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд
Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на пожара край Сунгурларе
3
Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на...
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
4
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия...
Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
5
Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
"Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в различни престъпления
6
"Домашен арест" за петима членове на мотоклуб, обвинени в...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
4
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
5
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Други спортове

Ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт"
Ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт"
Спортни новини 10.08.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 10.08.2025 г., 12:25 ч.
Радостин Любомиров: Домакинството на "Джиро д'Италия" е свеж полъх за част от икономиката на България Радостин Любомиров: Домакинството на "Джиро д'Италия" е свеж полъх за част от икономиката на България
Чете се за: 04:07 мин.
Гледайте европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере Гледайте европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
5990
Чете се за: 02:25 мин.
Александър Божилов отвя конкуренцията на държавното първенство Александър Божилов отвя конкуренцията на държавното първенство
Чете се за: 01:05 мин.
Спортни новини 09.08.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 09.08.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно положение
Бащата на Сияна дарява цялото обезщетение на деца в неравностойно...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Летателна техника се включи в борбата с големия пожар край Сунгурларе Летателна техника се включи в борбата с големия пожар край Сунгурларе
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Министерският съвет с остра критика срещу нападките на президента Радев Министерският съвет с остра критика срещу нападките на президента Радев
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Реакция на авиокомпанията, която не позволи на дете в инвалидна...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
ЕС: На преговорите за мир в Украйна трябва да присъства и Киев
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Българин е изчезнал при гмуркане в Охридското езеро
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Внимание! Опасно горещо време в понеделник
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ