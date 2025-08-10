Суша, жега и без вода: Три русенски села са на ръба на водна криза

Освен пожарите, друг голям проблем през лятото е безводието. Три русенски села са изправени пред водна криза. Брестовица, Босилковци и Пейчиново са застрашени да преминат на воден режим, ако не се предприемат спешни мерки. Причините за проблема отново са сушата и старата водопроводна мрежа.

Село Брестовица е едно от населените места в Русенско, което има опасност да бъде изправено пред воден режим. Дотук се стигна не само заради продължителното засушаване, но и заради амортизираната водопреносна мрежа. Загубите по нея само тук достигат 84%.

Според местното ВиК дружество, сред най-ефективните мерки, които могат да помогнат срещу водната криза, са спирането на употребата на питейна вода за поливане на зелени площи, миенето на улици и автомобили, както и пълненето на басейни.

От своя страна, местната власт, заедно с водното дружество, предприемат комплекс от мерки, сред които е и рехабилитация на водоснабдителната мрежа.

Светла Георгиева, кмет с. Брестовица: "Проблемът е от години… подавани на хиляда кубика вода, реално сто кубика се използват от населението, другото е загуби, защото водопроводната мрежа е много остаряла. Кметът на общината издаде заповед, с която питейната вода да не се използва за непитейни нужди, като пълнене на басейни, миене на коли, поливане, за да може да стига водата."

