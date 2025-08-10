БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Летателна техника се включи в борбата с големия пожар край Сунгурларе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 02:35 мин.
Десет екипа огнеборци са на терен и гасят пламъците

Летателна техника се включи в борбата с големия пожар край Сунгурларе
Снимка: БТА/Архив
Военен хеликоптер и два шведски самолета се включиха в борбата с големия пожар край Сунгурларе. Битката с огнената стихия продължава и сега, а ситуацията остава тежка. До момента пожарът е унищожил над 10 хиляди декара площи.

Продължават действията за овладяването на пожара. Ситуацията е изключително динамична, тъй като духа вятър. Пушеците са навътре в гората. Пожарът е на два фронта, единият между село Славянци, другият между селата Бароново и Скала. На този етап от сформирания кризисен щаб съобщават, че няма пряка опасност за населението, но изключително сериозно се следи посоката на вятъра. Гаси се и по въздух, а днес се стигна и до мястото, откъдето се предполага, че е тръгнала огнената стихия.

старши комисар Николай Николаев, директор на РД ПБЗН - Бургас: "Първоначално сигналът е бил в този участък и вятърът е духал в посока село Славянци, най-вероятно е край пътя и в следствие на вятъра бързо се е разпространил. 10 екипа на "Пожарна безопасност и защита на населението" са в момента тук. И три екипа на община Сунгурларе с модули за гасене. От единия фронт работят и двата шведски самолета, а от другата страна един хеликоптер."

инж. Димитър Гавазов, кмет на Община Сунгурларе: "Към момента ситуацията е спокойна, няма опасност за населените места, остава в сила бедственото положение."

В обедните часове се очакваше да се усили вятърът и да стигне със скорост от 40 км/ч. До преди 15 минути димът не се виждаше, но в момента отново се е разгоряло, най-вероятно пожарът е върхов в смесена гора. От превантивна гледна точка евакуираните 40 души от Дома за хора с деменция в с. Славянци на този етап няма да бъдат върнати, а ще останат настанени в Сунгурларе, където прекараха и нощта. Борбата с огъня продължава.

Вижте прякото включване на Давид Сукнаров

#гасене на пожар #Община Сунгурларе #голям пожар #Сунгурларе

