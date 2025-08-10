Благотворителна акция: Габриел - румънецът, който чисти България

От Букурещ през Лондон, до София. Воден от желанието за промяна и преодоляване на личната болка, един румънец се е заел с не леката задача да чисти обществените пространства у нас. Какво обаче доведе Габриел в България и какво го мотивира, да се заеме с тази мисия?

Любовта свързва Габриел с България. Женен е за българка, с която имат момчета - близнаци. Но едно от тях е с церебрална парализа. Това го връща отново и отново в България, воден от надеждата детето да проходи.

Габриел: "За деца с целебрална парализа има специален център в София. Затова идваме в София, за физиотерапия, за да може детето да може да върви. Не може още но има прогрес."

Габриел спира да работи, за да се посвети изцяло на грижата за момчетата. Ежедневието му преминава в срещи с лекари:

"Имах нужна да излизам от тази среда. Когато дойдохме миналата година в Студентски град, за този център за интензивна физиотерапия, ми беше скучно да стоя на телефона и да изчистя един площ, там до този център. Имаше много боклук между ресторантите и спалните на студентите."

Страницата, която създава "Румънец чисти България" става бързо популярна. Разказва, че инициативата го среща с добри хора. Вече има и последователи. На страницата "Преди и След" могат да се видят всички, които са се вдъхновили от него и също почистват България:

"Аз съм румънец, роден в Румъния, който в свободното си време чисти доброволно в България. Могат да си помислят, че не зависи само от местните власти, зависи и от нас."

За две години Габриел има близо 30 големи проекта и безброй малки акции по почистване.