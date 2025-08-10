Протести в Тел Авив срещу плановете на Нетаняху да разшири войната в Газа

Десетки хиляди хора излязоха по улиците на Тел Авив, за да протестират срещу плановете на правителството да разшири войната в Газа.

Митингът беше организиран от роднини на заложници, отвлечени от "Хамас". Семействата се опасяват, че планираните военни операции ще застрашат живота на техните близки.

В края на миналата седмица кабинетът по сигурността на премиера Бенямин Нетаняху одобри планове за разширяване на военната операция и превземане на град Газа, като крайната цел вероятно е да се установи контрол над цялата крайбрежна зона.

Военните смятат, че заложниците се държат в райони извън техния контрол, които може да включват град Газа.