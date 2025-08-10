ЕС: На преговорите за мир в Украйна трябва да присъства и Киев

Всички мирни преговори за войната в Украйна трябва да включват и Киев - около тази теза се обединиха европейските партньори на страната.

"Пътят към мир в Украйна не може да бъде решен без Украйна", се казва в съвместно изявление на лидерите на Великобритания, Франция, Италия, Германия, Полша, Финландия и Европейската комисия.

То беше разпространено след среща във Великобритания, която беше водена от британския външен министър Дейвид Лами и вицепрезидентa на Съединените щати Джей Ди Ванс. Форматът се проведе дни преди срещата между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин, която е насрочена за 15 август в Аляска.