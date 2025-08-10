ЕС: На преговорите за мир в Украйна трябва да присъства и Киев

Всички мирни преговори за войната в Украйна трябва да включват и Киев - около тази теза се обединиха европейските партньори на страната.
"Пътят към мир в Украйна не може да бъде решен без Украйна", се казва в съвместно изявление на лидерите на Великобритания, Франция, Италия, Германия, Полша, Финландия и Европейската комисия.
То беше разпространено след среща във Великобритания, която беше водена от британския външен министър Дейвид Лами и вицепрезидентa на Съединените щати Джей Ди Ванс. Форматът се проведе дни преди срещата между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин, която е насрочена за 15 август в Аляска.
Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Всичките ни партньори споделят едно и също разбиране за необходимостта от спиране на огъня и прекратяване на убийствата. Само един участник се противопоставя на това, Путин. Единствената му карта е способността да убива. Той се опитва да продаде спирането на убийствата на възможно най-висока цена. Необходима е не пауза в убийствата, а истински, траен мир. Не прекратяване на огъня някъде в бъдещето – след месеци, а незабавно. Президентът Тръмп ми го каза и аз го подкрепям напълно."