Остава тежка ситуацията край Сунгурларе

Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе. В гасенето се включиха два военни хеликоптера „Кугър“ и двата шведски самолета. Огънят застраши село Славянци. Евакуиран е домът за възрастни хора в селото. Обявено е бедствено положение. Ситуацията е изключително тежка там.

Второ денонощие продължава да гори пожарът край Сунгурларе. Към Славянци, за селото, където беше много напрегната обстановката, днес към момента няма опасност, въпреки че продължава да бушува пожарът

Старши комисар Николай Николаев: " Малко по-спокойна е ситуацията към този час. Първо, защото няма вятър и оттам по-бавно се разпространява горенето. Също така, благодаря на самолетите и хеликоптерите, които гасиха днес. Много малък фронт остана. В момента работим и към този час и цяла вечер ще работим по гасенето на огнищата. В момента сме стигнали буквално на пет метра от едно от най-големите огнища, което върви към боров масив и се надяваме да го загасим. БНТ: Около боровия масив има няколко села, има ли опасност за тях към момента? Не, в момента пожарът и фронтът се намират между селата Славянци и Бероново и няма опасност за населено място.

Утре самолетите ще продължат да помагат в борбата с огнената стихия.

Хората, които бяха евакуирани от старческия дом, ще останат да пренощуват в Сунгурларе, където са настанени и няма да бъдат върнати в дома засега.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.