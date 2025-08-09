Александър Божилов отвя конкуренцията на държавното първенство

Националният състезател по триатлон Александър Божилов спечели първото място в олимпийската дистанция при мъжете в държавния шампионат, който се повежда на гребния канал в Пловдив.

Победителят Александър Божилов завърши с време 1 час, 49 минути и 48 секунди, а втори с 9 секунди повече брат му Петър Божилов от СК Космос. Третото място остана за Борис Андреев от СК Три Тийм- София.

От същия клуб златото при дамите спечели Мира Георгиева, която завърши с време 2 часа, 5 минути и 59 секунди. Второ и трето място заеха представителките на СК Космос София- Анастасия Пейчева и Наталия Карадех.

Олимпийската дистанция включва 1500 метра плуване, 40 км. колоездене и 10 км. бягане.

Държавния шампионат в Пловдив продължава с останалите възрастови групи и щафетната надпревара при мъжете и жените.