Локомотив Авиа не даде гейм на Славия

Локомотив Авиа (Пловдив) продължи възхода си в мъжкото волейболно първенство. Пловдивчани се наложиха категорично с 3:0 (25:17, 25:15, 25:18) като гости на Славия в среща от 12-ия кръг и увеличиха аванса си на върха на таблицата на пет точки пред шампиона Левски.

Гостите доминираха изцяло в зала „Панайот Пондалов“, като не оставиха никакви шансове на „белите“. Най-резултатен за Локомотив бе Кристиян Алексов с 13 точки, включително три аса. Със същия брой директни точки от сервис Тодор Вълчев завърши с 11 пункта, колкото добави и Жулиен Георгиев.

Първият гейм бе решен рано – след успешна атака на Георгиев Локомотив стигна до седем геймбола, а Ивайло Дамянов сложи точка на спора с мощна блокада. Във втората част пловдивчани отново диктуваха темпото, а Георгиев бе сред най-активните и сложи край на гейма с убедителна атака.

В третия гейм сценарият не се промени – Георгиев първо спря атака на съперника с блокада, а веднага след това записа ас за крайното 25:18 и чиста победа за Локомотив.

За Славия най-резултатен бе Георги Костадинов с 11 точки.