Борислав Михайлов: Не съжалявам за нищо

Дал съм всичко от себе си и като играч, и като президент. Не съжалявам за нищо, което съм направил. Това каза бившият президент на БФС Борислав Михайлов в интервю за БНТ. Той сподели дали му липсва работата начело на централата.

„Може би ми липсва малко динамиката в първите месеци, когато си подадох оставката. Но аз бях много време и съм дал всичко от себе си като играч и като президент. С тези атаки срещу мен, които не бяха една и две и три, на всякакво ниво, всеки интелигентен човек знае за какво става въпрос. Естествено, че беше време да се оттегля, защото и аз имам семейство, имам здраве. Не съжалявам за това, което съм направил като вратар – капитан на отбора, и като президент“, коментира Михайлов.

Цялото интервю с Борислав Михайлов очаквайте в неделя в предаването „Арена спорт“.