Локализиран е пожарът във вилната зона на Харманли. Огънят е пламнал в късния следобед край автоморгата и бързо е обхванал бракуваните автомобили, които са изгорели - 150 коли. Пламъците се виждаха от километри, те са обхванали и парцели във вилната зона, както и близката гора. На място работят осем екипа на пожарната.

Ситуацията вече е спокойна, тъй като пожарът е локализиран, няма опасност за населеното място.

Щетите са големи - около десет са пострадалите имоти, изгоряла е и жилищна постройка, която обаче не е обитаема.

Причините за пожара все още не са изяснени, но аз съм длъжна да напомня, че в областта и за утре се очакват изключително високи температури и хората трябва да бъдат внимателни и да спазват въведените забрани за безопасност.

