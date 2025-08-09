БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни промени след отказ да качат дете в инвалидна количка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Запази

Според него най-вероятно причината е, че на борда няма физическо пространство, за да бъде количката застопорена.

предложи летище софия носи името васил левски
Снимка: БТА
Слушай новината

Министърът на транспорта Гроздан Караджов разпореди проверка по случая, в който пилот от ирландска нискотарифна компания свали от самолета 9-годишно дете в инвалидна количка и семейството му на летището в София. Заради поредния проблем с тази авиокомпания, министърът ще инициира законодателни промени на европейско ниво.

9-годишният Милко, който страда от спинална мускулна атрофия и се лекува в Тулуза, беше свален с цялото си семейство от борда на нискотарифна авиокомпания на столичното летище – причината: пилотът преценил, че батерията на количката, която ползва момчето, е опасна.

Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията: „Злоупотреба с правата на пилота, който във всеки един момент може да се позове на правилото, че когато нещо застрашава безопасността на полета, той може да предприеме мерки и да свали съответно пътника или неговото помощно средство.“

Гроздан Караджов публикува и снимка на батерията на количката, която показва, че тя е сертифицирана да лети.

Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията: „Тези батерии са абсолютно съвместими, те не са течни, те не могат да доведат до разливане и до пожар и са съвместими с всички полети. Най-вероятно се касае за това, че на борда няма физическо пространство, за да бъде количката застопорена.“

Със съдействието на концесионера на столичното летище семейството все пак излетя по-късно със самолет на друга авиокомпания. А по случая вече е разпоредена пълна проверка.

Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията: „Ако това е политика на Ryanair – то тези действия ще стигнат, както до еврокомисаря, ще сезирам по транспорт и устойчив туризъм, така и европейският омбудсман, така и всички органи за защита правата на човека, така и нашата Комисия за защита от дискриминация – този случай няма да остане така.“

Проблемът с мястото на борда на нискотарифната компания беше причина и жена само преди няколко седмици да не бъде допусната до полет. Масово пътници започнаха да се оплакват в социалните мрежи, че се налага да доплащат по 75 евро за това, че багажът им не влиза в определените от авиокомпанията размери.

„Ето затова искат да ни глобят 75 евро, куфарът влиза абсолютно перфектно, погледнете.“

Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията: „Това смятам, че вече е много тежък и хуманен проблем на така наречените нискотарифни компании. С цел да набавят повече средства за себе си – те превръщат всеки квадратен сантиметър в пари.“

Ако се установи нарушение, Законът за гражданското въздухоплаване предвижда глоба от 2000 до 10 000 лева.

Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията: „Директивата, която е за превоза на хората с физически увреждания, е много категорична. Свалянето от борда е последна, най-крайна стъпка. Преди нея – компанията трябва да докаже с конкретни действия, по всякакъв друг начин, че лицето с увреждане може да лети. Такива доказателства ние ще поискаме в рамките на проверката, която съм възложил, както от Ryanair – превозвача, така и от Ирландската авиационна администрация.“

#дете с увреждания #Летище "Васил Левски" #министър Гроздан Караджов

Последвайте ни

ТОП 24

Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
1
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с неравномерно разпределен товар
4
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с неравномерно...
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и половина по-тежък отдясно
5
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и...
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на левове в евро – има 2230 станции в страната
6
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
5
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
6
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...

Още от: Регионални

Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд
Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд
Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на пожара край Сунгурларе Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на пожара край Сунгурларе
Чете се за: 02:20 мин.
Осем души са арестувани в София при полицейски акции срещу наркоразпространението (СНИМКИ) Осем души са арестувани в София при полицейски акции срещу наркоразпространението (СНИМКИ)
Чете се за: 04:52 мин.
Полицията във Варна засече 21 непълнолетни в заведения край морето Полицията във Варна засече 21 непълнолетни в заведения край морето
Чете се за: 01:10 мин.
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение (СНИМКИ и ВИДЕО) Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на пожара край Сунгурларе
Два военни вертолета „Кугър“ се включиха в гасенето на...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд Пожар между селата Царичина и Градец в община Костинброд
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни промени след отказ да качат дете в инвалидна количка Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни промени след отказ да качат дете в инвалидна количка
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10 000 евро в София СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10 000 евро в София
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Премиерът Желязков и министър Мариян Бачев откриха 13-ия Национален...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Слънчево и горещо време през следващите дни
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ