Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни промени след отказ да качат дете в инвалидна количка

Министърът на транспорта Гроздан Караджов разпореди проверка по случая, в който пилот от ирландска нискотарифна компания свали от самолета 9-годишно дете в инвалидна количка и семейството му на летището в София. Заради поредния проблем с тази авиокомпания, министърът ще инициира законодателни промени на европейско ниво.

9-годишният Милко, който страда от спинална мускулна атрофия и се лекува в Тулуза, беше свален с цялото си семейство от борда на нискотарифна авиокомпания на столичното летище – причината: пилотът преценил, че батерията на количката, която ползва момчето, е опасна.

Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията: „Злоупотреба с правата на пилота, който във всеки един момент може да се позове на правилото, че когато нещо застрашава безопасността на полета, той може да предприеме мерки и да свали съответно пътника или неговото помощно средство.“

Гроздан Караджов публикува и снимка на батерията на количката, която показва, че тя е сертифицирана да лети.

Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията: „Тези батерии са абсолютно съвместими, те не са течни, те не могат да доведат до разливане и до пожар и са съвместими с всички полети. Най-вероятно се касае за това, че на борда няма физическо пространство, за да бъде количката застопорена.“

Със съдействието на концесионера на столичното летище семейството все пак излетя по-късно със самолет на друга авиокомпания. А по случая вече е разпоредена пълна проверка.

Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията: „Ако това е политика на Ryanair – то тези действия ще стигнат, както до еврокомисаря, ще сезирам по транспорт и устойчив туризъм, така и европейският омбудсман, така и всички органи за защита правата на човека, така и нашата Комисия за защита от дискриминация – този случай няма да остане така.“

Проблемът с мястото на борда на нискотарифната компания беше причина и жена само преди няколко седмици да не бъде допусната до полет. Масово пътници започнаха да се оплакват в социалните мрежи, че се налага да доплащат по 75 евро за това, че багажът им не влиза в определените от авиокомпанията размери.

„Ето затова искат да ни глобят 75 евро, куфарът влиза абсолютно перфектно, погледнете.“ Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията: „Това смятам, че вече е много тежък и хуманен проблем на така наречените нискотарифни компании. С цел да набавят повече средства за себе си – те превръщат всеки квадратен сантиметър в пари.“

Ако се установи нарушение, Законът за гражданското въздухоплаване предвижда глоба от 2000 до 10 000 лева.