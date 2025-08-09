СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10 000 евро в София

Софийският градски съд постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ и остави за постоянно в ареста тримата мъже, задържани с подправени евробанкноти в столичния квартал „Овча купел“.

По информация на разследващите двама от задържаните са от Варна, един – от Търговище. Те бяха задържани след спецакция на отдел „Икономическа полиция“ на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) на 6 август с 50 броя неистински парични знаци с номинал от 200 евро, или на обща стойност 10 000 евро. Според специалисти банкнотите са с изключително високо качество, трудно разпознаваеми дори от опитен банков служител, съобщиха тогава от СДВР.

Днес съдът счете, че е налице висока обществена опасност на извършеното деяние и остави за постоянно в ареста Евгени Д., Даниел Д. и Християн Г. Тримата са обвинени за пускане в обращение на подправени парични знаци. Защитата им поиска по-лека мярка, позовавайки се на различни доказателства, включително и за влошеното здравословно състояние на част от обвиняемите. Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативна инстанция.

В деня на задържането на тримата мъже директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи гл. комисар Любомир Николов коментира, че с оглед предстоящото въвеждане на еврото заедно с прокуратурата са извели като приоритет борбата с разпространението и изготвянето на неистински парични знаци.

По данни на полицията този качествен номинал е засечен за първи път в България, но е срещан на много места почти в цяла Европа. По тази причина операцията на СДВР е от интерес и за други партньорски служби, защото се предполага, че „парите“ са печатани извън страната.