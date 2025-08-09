БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10 000 евро в София

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази
СГС остави в ареста тримата заловени с фалшиви евробанкноти за 10 000 евро в София
Слушай новината

Софийският градски съд постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ и остави за постоянно в ареста тримата мъже, задържани с подправени евробанкноти в столичния квартал „Овча купел“.

По информация на разследващите двама от задържаните са от Варна, един – от Търговище. Те бяха задържани след спецакция на отдел „Икономическа полиция“ на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) на 6 август с 50 броя неистински парични знаци с номинал от 200 евро, или на обща стойност 10 000 евро. Според специалисти банкнотите са с изключително високо качество, трудно разпознаваеми дори от опитен банков служител, съобщиха тогава от СДВР.

Днес съдът счете, че е налице висока обществена опасност на извършеното деяние и остави за постоянно в ареста Евгени Д., Даниел Д. и Християн Г. Тримата са обвинени за пускане в обращение на подправени парични знаци. Защитата им поиска по-лека мярка, позовавайки се на различни доказателства, включително и за влошеното здравословно състояние на част от обвиняемите. Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативна инстанция.

В деня на задържането на тримата мъже директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи гл. комисар Любомир Николов коментира, че с оглед предстоящото въвеждане на еврото заедно с прокуратурата са извели като приоритет борбата с разпространението и изготвянето на неистински парични знаци.

По данни на полицията този качествен номинал е засечен за първи път в България, но е срещан на много места почти в цяла Европа. По тази причина операцията на СДВР е от интерес и за други партньорски служби, защото се предполага, че „парите“ са печатани извън страната.

#фалшификатори #арест #СГС

Последвайте ни

ТОП 24

Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
1
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
2
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
3
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с неравномерно разпределен товар
5
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с неравномерно...
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и половина по-тежък отдясно
6
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
5
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
6
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...

Още от: Сигурност и правосъдие

Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и половина по-тежък отдясно
Дебалансираният камион от катастрофата със Сияна бил с тон и половина по-тежък отдясно
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с неравномерно разпределен товар Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с неравномерно разпределен товар
Чете се за: 00:50 мин.
"Златните паспорти“ изпратиха на съд бивш шеф на Агенцията за инвестиции "Златните паспорти“ изпратиха на съд бивш шеф на Агенцията за инвестиции
Чете се за: 03:20 мин.
Издирван по разследване за отвличания се е предал в полицията Издирван по разследване за отвличания се е предал в полицията
Чете се за: 00:32 мин.
Държавата с мерки срещу имотните измами Държавата с мерки срещу имотните измами
Чете се за: 04:52 мин.
Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен Случаят "Дебора" - Георги Георгиев на свобода: Искам да си видя детето, нищо друго, не съм виновен
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение (СНИМКИ и ВИДЕО)
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Полицията във Варна засече 21 непълнолетни в заведения край морето Полицията във Варна засече 21 непълнолетни в заведения край морето
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Пощите са готови за обмяната на левовете в евро от 1 януари 2026 г....
Чете се за: 04:22 мин.
Общество
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за...
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Премиерът Желязков и министър Мариян Бачев откриха 13-ия Национален...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Слънчево и горещо време през следващите дни
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ