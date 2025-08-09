БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънчево и горещо време през следващите дни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб, в югоизточните райони умерен вятър от изток-североизток. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 32° и 37°.

Слънчево време ни очаква и в неделния ден. Ще духа слаб, в източните райони умерен, временно силен вятър от изток. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 34° и 39°. Заради високите температури предупреждение от първа степен, жълт код е издадено за 21 области от страната.

И на морския бряг ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 32°. Температурата на морската вода е 26°-27°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Добри условия за туризъм и в планините – ще бъде слънчево, със слаб, по високите части до умерен вятър от север-североизток.

Над по-голямата част от Европа ще бъде предимно слънчево. Значителна ще е облачността над северната част от континента. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни, валежи от дъжд и гръмотевици. В Южна Норвегия и Дания ще е ветровито.

На Балканите ще е слънчево и горещо. Временно усилване на вятъра ще има главно в района на Егейско море.

През следващите дни у нас ще е слънчево и горещо. Най-високи ще са температурите в понеделник, когато максималните на отделни места ще са до 39°-40°. Впоследствие слабо ще се понижат, но пак ще е горещо. Временни увеличения на облачността ще има във вторник, но и тогава ще е почти без валежи.

#слънчево и горещо време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село Бачково
1
Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село...
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
2
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и...
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията
3
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет,...
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
4
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти у нас
5
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти...
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти
6
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
3
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
5
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
6
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...

Още от: Времето

Жълт и оранжев код: Много горещо време, с температури до 40 градуса днес
Жълт и оранжев код: Много горещо време, с температури до 40 градуса днес
Внимание! Опасно горещо време в понеделник Внимание! Опасно горещо време в понеделник
Чете се за: 02:05 мин.
Жълт код за горещо време и високи температури в неделя Жълт код за горещо време и високи температури в неделя
Чете се за: 01:22 мин.
Все по-горещо и слънчево време - 40° в понеделник Все по-горещо и слънчево време - 40° в понеделник
Чете се за: 01:00 мин.
Жегата се връща с пълна сила Жегата се връща с пълна сила
Чете се за: 01:45 мин.
Още по-горещо време ни очаква днес, в планините ще е облачно, но без валежи Още по-горещо време ни очаква днес, в планините ще е облачно, но без валежи
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

След сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Комисията за защита от дискриминацията се самосезира
След сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Комисията за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Какви са мотивите на президента за ветото на промените в Закона за държавната собственост? Какви са мотивите на президента за ветото на промените в Закона за държавната собственост?
Чете се за: 17:42 мин.
У нас
Защо не можем без инфлация? Защо не можем без инфлация?
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Жълт и оранжев код: Много горещо време, с температури до 40 градуса...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Последният продавач на вестници в Париж: Каква е историята на Али...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ