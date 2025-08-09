Премиерът Желязков и министър Мариян Бачев откриха 13-ия Национален фолклорен събор в Копривщица (СНИМКИ)

Днес официално беше открит 13-ият Национален събор на народното творчество в Копривщица. Изданието е юбилейно - навършват се 60 години от началото на събора.

Инициативата се провежда на всеки пет години с изключение на прекъсването по време на ковид пандемията. Тази година изданието е под патронажа на министър-председателя Росен Желязков заедно с министъра на културата Мариян Бачев. Очаква се на поляните край Копривщица своите умения да представят над 7000 души от цялата страна.

Росен Желязков, министър-председател: "Това е един събор на българи, в който ние с песен, танц, облекло, показваме духа на българина, нашата българска традиция, нашият поглед към бъдещето с миналото, което е в българския ген, с всяка една форма на изява на нашата тъжна съдба, нашата радостна героична съдба, в песни и танци."

Мариян Бачев, министър на културата: "Това е една среща, една жива среща, една магична среща, между настоящето и бъдещето, една среща, която е устояла на времето."

снимки: БТА