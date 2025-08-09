БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Чете се за: 01:47 мин.
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът Желязков и министър Мариян Бачев откриха 13-ия Национален фолклорен събор в Копривщица (СНИМКИ)

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази

Очаква се над 7000 души от цялата страна да представят творчеството си

Премиерът Желязков и министър Мариян Бачев откриха 13-ия Национален фолклорен събор в Копривщица (СНИМКИ)
Снимка: БТА
Слушай новината

Днес официално беше открит 13-ият Национален събор на народното творчество в Копривщица. Изданието е юбилейно - навършват се 60 години от началото на събора.

Инициативата се провежда на всеки пет години с изключение на прекъсването по време на ковид пандемията. Тази година изданието е под патронажа на министър-председателя Росен Желязков заедно с министъра на културата Мариян Бачев. Очаква се на поляните край Копривщица своите умения да представят над 7000 души от цялата страна.

Росен Желязков, министър-председател: "Това е един събор на българи, в който ние с песен, танц, облекло, показваме духа на българина, нашата българска традиция, нашият поглед към бъдещето с миналото, което е в българския ген, с всяка една форма на изява на нашата тъжна съдба, нашата радостна героична съдба, в песни и танци."

Мариян Бачев, министър на културата: "Това е една среща, една жива среща, една магична среща, между настоящето и бъдещето, една среща, която е устояла на времето."

снимки: БТА

#премиерът Росен Желязков #Мариян Бачев #фолклорен събор #копривщица

Последвайте ни

ТОП 24

Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж в крава
1
Подписка в село Кръстава след фаталния сблъсък на 16-годишен младеж...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
2
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
3
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по продължителност на живота в добро здраве
4
Българите са на трето място сред 30 европейски страни по...
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
5
Опит за грабеж на 100 хиляди лева пред банков клон в София
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с неравномерно разпределен товар
6
Разкритие за трагедията със Сияна: Камионът бил с неравномерно...

Най-четени

Къде няма да има топла вода в София от днес?
1
Къде няма да има топла вода в София от днес?
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
2
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с искане за справедливост
5
След смъртта на моторист в Нови Искър: Близките му протестираха с...
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали за съвременно робство в България
6
Почти денонощна работа срещу мизерно заплащане: Все повече сигнали...

Още от: Регионални

Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка
Пожарите в Хасковска област са локализирани Пожарите в Хасковска област са локализирани
Чете се за: 01:05 мин.
В пловдивското село Катуница държат парите под мишница – и се готвят за еврото В пловдивското село Катуница държат парите под мишница – и се готвят за еврото
Чете се за: 05:52 мин.
Жителите на кюстендилското село Слатино обединиха усилия и изградиха нова спортна площадка Жителите на кюстендилското село Слатино обединиха усилия и изградиха нова спортна площадка
Чете се за: 03:00 мин.
Хора със зрителни проблеми изпитват трудности при придвижването си във Варна Хора със зрителни проблеми изпитват трудности при придвижването си във Варна
Чете се за: 03:00 мин.
В операционната – лампи на 40 г., в родилното – кувьози от миналия век: Общинската болница в Пловдив чака решение за модернизация В операционната – лампи на 40 г., в родилното – кувьози от миналия век: Общинската болница в Пловдив чака решение за модернизация
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на борда дете в инвалидна количка
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа да качи на...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за край на войната в Украйна Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да преговарят за край на войната в Украйна
Чете се за: 03:50 мин.
По света
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на левове в евро – има 2203 станции в страната Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на левове в евро – има 2203 станции в страната
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Премиерът Желязков и министър Мариян Бачев откриха 13-ия Национален фолклорен събор в Копривщица (СНИМКИ) Премиерът Желязков и министър Мариян Бачев откриха 13-ия Национален фолклорен събор в Копривщица (СНИМКИ)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В пловдивското село Катуница държат парите под мишница – и се...
Чете се за: 05:52 мин.
Регионални
Пожар пламна в двора на фабрика за преработка на дървесина в...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
В операционната – лампи на 40 г., в родилното – кувьози...
Чете се за: 03:00 мин.
Регионални
Все по-горещо и слънчево време - 40° в понеделник
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ