Хора със зрителни проблеми изпитват трудности при придвижването си във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Хора със зрителни проблеми от Варна сигнализираха за трудности при придвижването си в града. Подлезът до сградата, където се помещава Съюзът на слепите, е с непочистена паднала мазилка от седмици, липсва звукова информация по спирките на градския транспорт, а оставените по тротоарите тротинетки са опасно препятствие за незрящите.

Представете си, че не виждате. Трябва да минете през подлез. Подлезът, през който минавате, за да стигнете до регионалната организация на Съюза на слепите във Варна. Оттам всеки ден минават десетки хора със зрителни проблеми. От тавана на подлеза преди време има паднала мазилка, но никой не я е почистил.

Ваньо Биячев: "Опасно е, може и някой човек да си удари главата, за нашите хора, незрящите, това е един от подлезите, който най – много се ползва."

За незрящите хора във Варна придвижването по тротоарите в града е истинско предизвикателство.

Ваньо Биячев: "С тротинетките е ужасно. Оставят ги – онзи ден беше точно тук на този подлез, оставена пред стъпалата, добре, че с бастуна чукнах, направо щях да литна надолу."

Има прости изисквания за градската среда. Първото и последното стъпало в подлеза, а и във всички останали, трябва да са с различен цвят. Но не е направено.

Христо Шипанов, председател на Съюза на слепите във Варна: "То е изискване за достъпната среда в урбанизираната градска територия на Община Варна."

Звуковата система на спирките, която да дава информация за пристигащите градски автобуси, отново трябва
да заработи.

Христо Шипанов, председател на Съюза на слепите във Варна: "И ние тука непрекъснато се питаме кой номер дойде, кой номер? За нас са най-проблемни кръстовищата, липсата на такива тактилни подходи, с обозначение, с тактилни пътеки, по които ние можем спокойно да се ориентираме."

От Община Варна заявиха, че обследването на подлезите предстои.

Димитър Кирчев, заместник-кмет на Община Варна: "Много са на брой, над 60 подлеза, всички са в критично състояние, аз не помня да е правен основен ремонт на някой от подлезите в града, последните 30 години."

Що се отнася до звуковата система на спирките, обмисля се изграждането на нови информационни табла, които освен текст ще предоставят и аудиоинформация. Въпросът е - кога?

Автори: Татяна Кисьова, Петко Петков

#звукови бутони за незрящи #слепи #незрящи #Варна

