Невъзможни изисквания: Искат промяна на промените за електрическите тротинетки

Чете се за: 03:10 мин.
У нас
От бранша заявиха, че новите правила са на практика неизпълними

Критики след приетите промени за електрическите тротинетки. От бранша заявиха, че новите правила са на практика неизпълними.

Преди ваканцията си депутатите приеха промени в Закона за движението по пътищата, част от които засягат водачите на електрически тротинетки.

Като - задължителна регистрация, застраховка "Гражданска отговорност" и забрана за движение през нощта.

Промените влизат в сила от 7 септември, а от 5 февруари водачите на тротинетки вече ще могат да бъдат санкционирани, ако не са регистрирали и застраховали превозното средство.

Валери ежедневно кара електрическа тротинетка. На този етап не му е ясно как ще се случва застраховането и регистрацията.

"Тези електрически тротинетки, за да се регистрират се иска гражданска отговорност, а те нямат номер, те нямат номер на рама, за да изисква гражданска отговорност и респективно да се постави номер. По този начин те ще ме принудят, ако не може да се регистрира да се кача в автомобила, да караме и да става още по-голямо задръстване", заяви Валери Тошев.

Застрахователи обясниха, че са нужни промени в Кодекса на застраховане.

"Самите застрахователи не са готови, няма нормативна база, според която те да издават тази гражданска отговорност. Няма изследване на данните на пазара, няма изследване на рисковете, които носят тези хора", допълни Юрий Тодоров, Асоциация за застрахователна сигурност.

Общините имат 4 месеца за приемане на нормативната уредба, а собствениците 6 месеца да регистрират тротинетките си. Пред общините обаче също възникват редица въпроси.

"Дали една тротинетка регистрирана в общината Х ще може да ползва в община У, ако има разминаване в правилата за полазване в едната и в другата община. Понеже, ако условията в община Х са едни, а в община У други, то лицето, което е регистрирало превозното средство в община Х няма да може да я ползва другаде", добави Георги Еленков.

Според Българската асоциация за електромобилност новият закон е бил приет експресно и не е имало никакво обществено обсъждане.

"Ние сме първата държава в света, която налага на екологичен транспорт забрани. Пак сме едни от първите държави, които налагат застраховки като инцидентите с тях са много малки, материалните щети са отново много малко. Законодателя прехвърля отговорността от МВР на общините, както за регистрацията, така и за контрола", каза още Владислав Стоицов, Българска асоциацията за електромобилност.

Според всички трябва да има промяна на промените в закона.

